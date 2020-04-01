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Çinli teknoloji şirketi Huawei, 2019 yılına ait faaliyet raporuna ilişkin verilerini, şirketin dönüşümlü CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Eric Xu sözcülüğünde açıkladı.

2019 yılının yarısından fazlasını ABD yaptırımlarına tabi olarak geçiren şirketin 2019'daki küresel satış geliri yıllık yüzde 19.1’lik artışla 123 milyar dolara çıkarken; net kârı ise 9 milyar dolara ulaştı.

Operasyon kaynaklı nakit akışı yıllık yüzde 22.4 oranındaki artışla 13.1 milyar doları aşan şirket uzun vadeli ve sürdürülebilir araştırma yatırımlarının bir parçası olarak 2019 gelirinin yüzde 15.5'ini (131.7 milyar yuan, yaklaşık 19 milyar dolar) Ar-Ge'ye yatırdığını duyurdu. Huawei, son 10 yıl içindeki toplam Ar-Ge yatırımının ise 84 milyar doları geçtiğimi açıkladı.

‘KAYIP YAŞAMADIK’

2019’un Huawei için olağan dışı bir yıl olduğunu söyleyen Huawei Dönüşümlü CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Eric Xu, yaptığı değerlendirmede; “Karşı karşıya kaldığımız birçok dış kaynaklı baskıya rağmen, işimiz ve müşterilerimiz için değer yaratmaya odaklandık. Tüm dünyadaki iş ortaklarımızın güvenini kaybetmemek için üstün bir çaba sarf ettik. Sonuç olarak, işimizde herhangi bir kayıp yaşamadık ve emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Gelecekte koşulların daha da zorlaşacağını ifade eden Huawei Dönüşümlü CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Eric Xu; “Ürün ve hizmetlerimizin rekabetçi gücünü artırmaya, açık inovasyonu teşvik etmeye, müşterilerimiz ve genel olarak tüm toplum için daha fazla değer yaratmaya devam etmeliyiz. Endüstrilerin dijital ve akıllı dönüşümü ile sunulan tarihi fırsatları yakalamanın tek yolu, uzun vadede bu güçlü büyümeyi devam ettirebilmektir” dedi.

240 MİLYON TELEFON SATTI

Şirketten yapılan açıklamaya göre Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, yıl boyunca toplam 240 milyon adet akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdi. Akıllı telefonların yarısıra PC, tablet, giyilebilir teknoloji ve akıllı ekran ürünlerinin de dahil olduğu Huawei Tüketici Elektroniği Grubu’nun 2019'da elde ettiği satış geliri yıllık yüzde 34’lük artışla 66.9 milyar dolara ulaştı.

GSM operatörlerine hizmet sunan ve 5G ile baz istasyonları çözümleri geliştiren Huawei Carrier İş Birimi’nden edilen satış geliri, yıllık yüzde 3.8’lik artışla 42.5 milyar dolara ulaştı. Kurumlara ve şirketlere ürün ve hizmet sunan Huawei Enterprise İş Birimi’nin 2019 yılında elde ettiği satış geliri de yıllık yüzde 8.6’lık artışla 12.8 milyar dolara ulaştı.