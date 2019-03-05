Akıllı telefon pazarında son yıllardaki hızlı yükselişinin yanısıra ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının da ana odağı haline gelen Huawei, ABD hükümetine karşı hamle yapmaya hazırlanıyor.
Konuya yakın kaynaklara göre Çinli şirket, ABD’nin Huawei ürünlerini federal kurumlarda kullanmama kararına karşı mahkemeye gidecek. New York Times’ın haberine göre Huawei, ABD’nin bu kararını, Teksas eyalet mahkemesinde açmaya hazırlandığı dava ile mahkemeye taşıyacak.
KAVGA NASIL BAŞLADI?
Huawei’yi T-Mobile’ın ticaret sırlarını çalmak ve ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlayan Adalet Bakanlığı, Çinli teknoloji devine bu sebeplerle dava açmıştı. Bu arada şirketin kurucusunun kızı ve üst düzey yöneticisi olan Meng Wanzhou da İran yaptırımlarını delme suçuyla Kanada’da tutuklanmış ve kefaletle serbest bırakılmıştı.
Bunların yanısıra Huawei’nin ürünlerinin önemli bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu söyleyen ABD, yasağın dünyanın diğer ülkelerinde de yayılmasını istiyor. Bu amaçla başka ülkeleri ikna etmek için elinden geleni yapan ABD, özellikle askeri üslerinin bulunduğu ülkelerde Huawei’in telekom ürünlerinin kullanılmaması için büyük çaba sarf ediyor.
ABD’nin, bu konuda Kanada, Almanya, Japonya ve İtalya gibi ülkelerle paralel hareket etmesinin, Huawei'nin Samsung ve Apple karşısındaki küresel rekabetine de zarar verdiği biliniyor.
DAHA AGRESİF OLACAK
Şu ana kadar ABD ve diğer ülkelerin attığı adımlara karşı, sadece suçlamaları reddeden açıklamalar yapmakla yetinen Huawei’nin artık daha agresif bir tavır göstereceği belirtiliyor. Bu kapsamda Çinli şirket de ABD’nin Huawei ve ZTE’nin telekom ürünleri üzerindeki yasağı kaldırma ve suçsuz olduğunu kanıtlama yönündeki girişimlerini mahkeme salonlarına taşıması bekleniyor.
Bu arada Çinli telekom devi Huawei'nin üst düzey yöneticisi Meng Wanzhou, geçen yıl ABD'nin talebiyle Vancouver havaalanında gözaltına alınması nedeniyle Kanada hükümetine dava açtığını duyurmuştu. Yaşanan bu son gelişmeler sonrası taraflar arasındaki hukuk mücadelesinin de kapsamının genişlemesi bekleniyor.
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