Huawei’nin katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Huawei Mate X’in piyasaya çıkış tarihi ve yeni fiyatı belli oldu. Çinli şirketin ilk olarak bu yılın şubat ayında İspanya’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC 2019) tanıttığı ve geçen haziran ayında satışa sunmayı planladığı Mate X’in çıkış tarihi, Samsung’un Galaxy Fold modelinde de olduğu gibi ertelenmişti.

2400 DOLARA SATILACAK

Cihazın hazır hale gelmesi için bu kararı veren Huawei, Mate X’in gelecek ay piyasaya çıkacağını duyurdu. Çin pazarında 15 Kasım’dan itibaren satışa sunulacak olan Huawei Mate X’in fiyatı ise 16 bin 999 yuan olarak açıklandı.

2400 dolara denk gelen bu fiyat daha önce 2600 dolarlık bir seviyede duyurulmuştu. Huawei Mate X’in Çin pazarı dışında global ölçekte satış sunulup, sunulmayacağıyla ilgili olarak ise henüz net bir açıklama yapmadı.

ÖZELLİKLERİ NELER?

Çinli şirketin ilk katlanabilir ekranlı modeli olan Huawei Mate X şu özelliklerle geliyor:

Ekran: Açık hali, 8 inç 2480 x 2200 piksel; Katlanmış hali, ön 6.6 inç 2480 x 1148 piksel, arka 6.68 inç 2480 x 892 piksel

İşlemci Seti: Huawei Kirin 980 + 5G için Balong 5000 (2 adet Cortex-A76 2,6 GHz + 2 adet Cortex-A76 1,92 GHz, 4 adet Cortex-A55 1,8 GHz) / GPU: Mali-G76 / NPU: Neural Network Processing Unit

Kameralar: 40 MP (Geniş açılı) + 16 MP (Ultra geniş açılı) + 8 MP (Telefoto)

RAM: 8 GB

Dahili Depolama: 512 GB + 256 GB'a kadar hafıza kartı desteği

Bağlantı: 2G / 3G / 4G / 5G Multi-mode, Bluetooth 5.0, SA ve NSA desteği, GPS, AGPS, Glonass, QZSS, Wİ-Fi 6, USB Type-C, USB 3.1, NFC

Batarya: 4500 mAh

Şarj: 55 W Huawei SuperCharge

İşletim Sistemi: Android 9.0 + EMUI 9.1.1 arayüzü

MATE Xs İSE 2020’DE ÇIKACAK

Huawei, Mate X’in çıkış tarihiyle birlikte katlanabilir ekranlı ikinci modeli olacak olan Huawei Mate Xs modelini de duyurdu.

Mate X modelinden farklı olarak Kirin 990 işlemci ve entegre 5G bağlantı desteğiyle sunulacak olan Huawei Mate Xs’in resmi tanıtımı ise 2020 yılının mart ayında yapılacak.