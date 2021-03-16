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Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, yeni MateBook ve FreeBuds modellerini tanıttı.Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Mobil Eko Sistem İş Geliştirme Müdürü Kaan Arlı, gerçekleştirilen online basın toplantısında Huawei’nin pazara sunduğu üç yeni ürünü hakkında bilgi verdi.

Huawei’nin en yüksek seviye dizüstü bilgisayarlarından olan MateBook X Pro, yeni versiyonda birçok geliştirme ile tüketicilerin karşısına çıkıyor. 16 inç dizüstü bilgisayar ürün gamını da açıklayan Huawei, MateBook D 16 ile hem günlük kullanım hem yüksek performans gereksinimi duyan kullanıcıları hedefliyor. Huawei’nin tam kablosuz bluetooth kulaklık serisi FreeBuds ailesine aktif gürültü engelleme performansı sunan FreeBuds 4i katılıyor.

TÜKETİCİLERİN YÜZDE 40’I 6 AY İÇİNDE YENİ BİR BİLGİSAYAR ALMAYI PLANLIYOR

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Halkla İlişkiler Müdürü Bengi Güven’in yaptığı sunumda, 16-59 yaş arası, mevcut dizüstü bilgisayar kullanıcıları ve önümüzdeki 6 ay içinde dizüstü bilgisayar satın almayı planlayan kişiler arasında IPSOS araştırma şirketi tarafından hazırlanan raporda ortaya çıkan istatistiklere de değinildi.

Rapora göre dizüstü bilgisayar alanların çok büyük çoğunluğunun satın alma motivasyonu iş veya eğitim aracı olarak kullanmak olduğu ortaya çıkarken, kişisel belgelerin saklanması ve film izleme motivasyonunda son 4 yıla göre düşüş görülüyor. Çoğu kişi birincil dizüstü bilgisayarını en düşük fiyat aralığından satın alırken, 1 yıl içinde dizüstü bilgisayar satın alanlar orta segmentten daha sık dizüstü bilgisayar satın aldığı da raporda ortaya çıkan veriler arasında.

Dizüstü bilgisayar kullanıcılarının ve dizüstü bilgisayar satın almayı düşünenlerin yaklaşık yüzde 40'ı önümüzdeki 6 ay içinde, yüzde 21'i önümüzdeki 3 ay içinde dizüstü bilgisayar satın almayı planlıyor. Bu kitlenin yüzde 70’e yakını ise, orta segment veya daha yüksek segmentten dizüstü bilgisayar satın almayı planlıyor. Araştırmaya göre, yüksek ürün kalitesi, yüksek performans, uzun pil ömrü ve üstün tasarım, Türkiye'de dizüstü bilgisayar satın almayı planlayanlar için en önemli faktörler olarak öne çıkıyor.

MATEBOOK SERİSİNE 16 İNÇİ EKLEDİ

Etkinlikte tanıtılan Huawei MateBook D16, 16 inç ekranlı dizüstü bilgisayar segmentinde yer alan, yüksek performans gerektiren uygulamalar için tasarlanmış bir bilgisayar olarak öne çıkıyor.

16.1 inç 1080P FullView ekran, yüzde 90 ekran-gövde oranı sunan Huawei MateBook D16, sRGB renk uzayının tamamını kapsıyor. AMD Ryzen 5 4600H işlemciden gücünü alan MateBook D16’nın 15 dakikalık şarj ile 2 saatlik kullanım süresi sunan SuperCharge özellikli pili, aynı zamanda bilgisayar kapalıyken 10W’a kadar ters şarj özelliğini de destekleyerek, bir powerbank işlevi görüyor.

Huawei MateBook D16’nın 16 GB RAM’li versiyonu, Huawei Online Mağaza üzerinden 7.999 TL, 8 GB RAM’li versiyonu ise 6.999 TL tavsiye edilen son tüketici fiyatıyla satışa sunuluyor.

MATEBOOK X PRO YENİLENDİ

Huawei’nin en üst seviye dizüstü bilgisayarı olan Huawei MateBook X Pro, 13.9 inç on parmak dokunmatik 3K FullView ekranında yüzde 91 gövde ekran oranı sunuyor. Intel Iris Xe grafikli 11. Nesil Intel Core i7 İşlemci ile güncellenen modelde 16 GB LPDDR4x 4266MHz RAM bulunuyor.

1.33 kilogram ağırlığında olan Huawei MateBook X Pro, 1 saat şarja takılı kalarak pilini yüzde 78 oranında dolduruyor. MateBook X Pro, gömme kamera ve parmak izi okuyuculu güç düğmesi ile kullanıcılara gelişmiş bir güvenlik seçeneği sunuyor.

AKTİF GÜRÜLTÜ ENGELLEMELİ FREEBUDS 4İ

Huawei’nin tanıttığı bir diğer ürün olan yeni kablosuz kulaklığı FreeBuds 4i ise açık ve kapalı alanlarda 22 dB’e kadar akıllı aktif gürültü engellemesi ve 200 güne varan stand-by pil süresi ile öne çıkıyor.

Önceki haleflerine göre yüzde 10 daha küçük bir şarj kutusuna sahip olan yeni nesil kulaklık, tek şarjla 10 saat kesintisiz müzik dinleme veya 7.5 saat boyunca telefonla konuşma süresi sağlıyor. FreeBuds 4i, şarj kutusuyla birlikte bu süreleri 22 saate çıkartıyor. 10 dakika şarj ile 4 saat kesintisiz kullanılabilen FreeBuds 4i, hem Android hem iOS cihazlarla uyumlu olarak çalışabiliyor. FreeBuds 4i, 749 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla Huawei Online Mağaza’da önsatışa sunuluyor.