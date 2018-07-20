Yıllardır küresel akıllı telefon pazarında Samsung'un ardından, en çok satış yapan ikinci akıllı telefon üreticisi konumunda yer alan Apple, bu yerini kaybedebilir. Huawei Tüketici Bölümü Başkanı Richard Yu Chengdong, firmasının 2018 sonuna kadar 200 milyon akıllı telefon satış hedefine ulaşacağını duyurdu. Eğer bu iddia gerçek olursa, Çinli şirket Apple'ı geride bırakarak en büyük ikinci akıllı telefon markası olacak.

Yılın ilk 6 ayında 100 milyon akıllı telefon satışı yapan Huawei, önceki yıllarda bu hedefe sırasıyla 22 Aralık 2015, 14 Ekim 2016 ve 12 Eylül 2017 tarihlerinde ulaşmıştı. İlk defa 100 milyon telefon satış hedefine yaklaşık 6 ayda ulaştıklarını dile getiren Chengdong, yıl sonuna kadar 200 milyon sevkiyat hedeflediklerini dile getirdi.

Çinli teknoloji devi, 2018'de Apple'ı geride bırakabilecek mi, bunu zaman gösterecek fakat son yıllarda gitgide daha iyiye giden satış grafiği, en kötü ihtimalle önümüzdeki yıl dünyanın en çok satan ikinci akıllı telefon üreticisinin Huawei olabileceğini işaret ediyor. Tabii bu süreçte Apple atağa kalkmazsa. Bilindiği üzere bu yıl sonuna kadar yeni iPhone X modelleri gelecek...

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