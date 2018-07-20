Tarihte ilk olarak 700 - 800 ve 900 milyar dolar barajını geçen Apple, 1 trilyon değerine de çok yakın ancak bu defa peşinde çok büyük bir rakip var. Amazon'un borsa değeri bu hafta 902 milyar dolara ulaştı! Apple ise 935 milyar seviyesinde.

1 trilyon dolar değerine ulaşacak ilk şirketin hangisi olacağı merak konusu fakat yılın başındaki tabloya bakılırsa, Amazon geriden gelip Apple'ı geçebilir. Bu yılın başlarında Amazon'un değeri 752 milyar dolarken Apple ise 893 milyar dolardı. Amazon hızla farkı kapadı ve rakibinin adeta ensesine yerleşti.

1 trilyon dolar yarışında sıradaki durak ay sonu. Amazon kazancını 26 Temmuz'da borsaya bildirecekken, Apple da 31 Temmuz'da borsayı bilgilendirecek. Amazon arayı daha da kapatabilir gibi gözükse de Apple'ın asıl sıçrayışı, eylül ayında gelecek yeni iPhone'lardan sonra olacaktır. Tarihte ilk olarak hangi şirketin 1 trilyon dolar değerine ulaşacağını zaman gösterecek.

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