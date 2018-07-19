Kullanıcıların ve ağlarındaki kişilerin verilerini izinsiz toplayan, bunları yalan haber ve reklamlarda kullanarak seçim öncesi insanları manipüle ettiği ortaya çıkan Cambridge Analytica adlı şirket, Facebook'un kullanıcı verilerini koruyamadığını da ortaya çıkararak dev bir skandala sebep oldu.

Skandal sonrası ABD Senatosu, Enerji ve Ticaret Komitesi ve Avrupa Parlamentosu önünde ifade veren Zuckerberg, Recode ile yaptığı röportajda kovulacak birisi varsa, bunun kendisi olduğunu söyledi. Kendisini kovup kovmayacağı sorulduğunda ise, "bu yayında değil" demekle yetindi.

Röportajda, Rus hükümetinin 2016 ABD Seçimleri'ni etkilemek için sosyal medyayı kullandığına dair deliller olduğunu da belirten Zuckerberg, Facebook'un Rus hacker grubu APT28'in 2015 ortasında insanları "oltalama" yöntemiyle kandırarak hesaplarını ele geçirdiğini keşfettiğini söyledi. Facebook, elde ettiği verileri FBI ile paylaşmış.

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