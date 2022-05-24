"Donuk alacak" sınırı 2 bin 500 TL oldu

HABERTURK.COM

Huawei yeni akıllı telefon serisi Huawei Watch GT 3 Pro modellerini Türkiye'de satışa sundu. Titanyum ve seramik sürümleri bulunan Huawei'nin en yeni amiral gemisi akıllı saati, yeni arayüz tasarımı, hızlı kablosuz şarj ve 14 güne varan pil ömrü ile geliyor.

Huawei’nin giyilebilir cihazlarda ilk kez EKG analizini sunduğu saat, TruSeen 5.0+ veri izleme teknolojisiyle, kalp sağlığı ölçümünün yanı sıra kan oksijen oranını da izleyebiliyor.

ŞARJI 14 GÜN GİDİYOR

100'den fazla egzersiz moduna ek olarak dalış ve golf modu özellikleriyle donatılan Huawei Watch GT 3 Pro’nun titanyum modelinde 1.43 inç AMOLED 466 piksel çözünürlüğünde renkli ekran bulunuyor. Saatin kristali, elmas kadar sert bir malzeme olan safir camdan ve arka tarafı nihai ürüne kadar 60'tan fazla işlemden geçen zirkonyum seramik tozundan yapılmış. Watch GT 3 Pro’da tepeyi tıklayıp döndürerek, yakınlaştırma ve uzaklaştırma; farklı arayüzler arasında geçiş yapmak mümkün oluyor.

24 dalga deseni bulunan Huawei Watch GT 3 Pro’nun seramik modeli, fabrikadan çıkmadan önce elmas aşındırıcılarla 10 gün boyunca 13 taşlama ve cilalama işleminden geçirilmiş. Huawei Watch GT 3 Pro’nun seramik modeli, çapı 466 piksel çözünürlüğe sahip 1.32 inç AMOLED HD renkli dairesel ekrana sahip. Huawei Watch GT 3 Pro’nun titanyum modeli 14 güne varan pil ömrü sağlarken, seramik modeli 7 güne varan pil ömrü sunuyor.

GERÇEK ZAMANLI EKG ÖLÇÜMÜ

Watch GT 3 Pro’da bulunan EKG sensör modülü sayesinde gerçek zamanlı bir EKG ölçümü, sinüs ritmi ve arteriyel fibrilasyon hakkında bilgi alınabiliyor. Ayrıca saat, kardiyovasküler hastalık riskini tarayabilen arteriyel sertlik algılamayı ve SpO2 (kanda bulunan oksijenin oranı) izlemeyi sağlayan Huawei TruSeen 5.0+'ı destekleyerek kullanıcıların oksijen seviyesini ölçmesine olanak tanıyor.

Uyku analizi, menstural döngü takibi, günlük su ve ilaç alımı hatırlatıcıları gibi özellikleri de barındıran GT 3 Pro serisinde, konum tespiti ve takibi için de GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS uygularından veri alabilen yerleşik bir çift bantlı beş sistemli GNSS bulunuyor. 200 tur su basıncı testinden geçen saat, 30 metre derinliğe kadar serbest dalışı destekliyor.

FİYATI 5499 TL İLE 8499 TL ARASINDA

Saate ayrıca gerçek zamanlı dalış bilgileri sağlayan yeni bir serbest dalış modu eklenmiş. Bluetooth aramalarını destekleyen Huawei’nin yeni akıllı saati, Android veya iOS telefonlarla senkronize edilebiliyor.

Tanıtım toplantısında verilen bilgiye göre Huawei Watch GT 3 Pro 46 mm deri ve kauçuk kayışlı versiyonları 5499 TL, titanyum modeli 7499 TL, 43 mm deri kayışlı versiyon 6499 TL, seramik versiyonu ise 8499 TL tavsiye edilen son tüketici fiyatlarıyla Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor.