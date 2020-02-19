Hücre ve cilt yenileyici maske tarifleri

Cilt yenileyici maskeler; hücrelerin yenilenme hızını artırarak, cildin canlı ve diri görünmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca düzensiz beslenme, hava kirliliği gibi dış etkenlerin meydana getirdiği yıpranmayı da en aza indirmektedir. Bu maske tariflerini haftada 1 kez uygulayabilirsiniz.

Yenileyici Domates Maskesi

Yarım domatesin kabukların soyarak, küçük parçalar halinde doğrayınız. Sonrasında domatesin içerisine 1 tatlı kaşığı badem yağı ve 1 yemek kaşığı yağsız yoğurdu karıştırarak, cildinize uygulayabilirsiniz. 20 dakika boyunca bekleterek, ılık su ile yıkayabilirsiniz. Domatesin asitli olmasından dolayı cildinizin tahriş olması söz konusu olabilmektedir. Eğer maske uygulaması sonrasında cildinizde kızarıklık mevcut değilse, kullanmanızda bir sakınca olmayacaktır.

Ebru Şallı’nın Avokado Maskesi

Çeyrek avokadoyu ezerek, 1 tatlı kaşığı susam ve kayısı yağı, 1 çay kaşığı balı güzelce karıştırın. Sonrasında bir fırça yardımı ile yüzünüze ve dekolte bölgenize uygulayın. 20 dakika bekledikten sonra ılık su ile cildinizi durulayın.

Bu maske Ebru Şallı’nın da uyguladığı ve içerdiği yüksek E vitamininden dolayı oldukça tavsiye ettiği cildi nemlendirme, hücre yenilenmesini hızlandırma için bir maskedir. Kuru ciltler için daha faydalıdır.

Ahmet Maranki’den Hücre Yenileyici Maske

Yarım kiviyi rendeleyerek, içerisine yarım tatlı kaşığı bal ve buğday yağı ekleyin. Güzelce karıştırın. Cildinize masaj yaparak, uygulayın ve 15 dakika bekleyin. Ilık su ile durulayın.

Ahmet Maranki’nin tavsiyesi bu maske; haftada 1 kez olarak 1 ay boyunca ihmal edilmeden yapıldığı takdirde hücre yenilenmesini hızlandırarak, cildinizin kadife gibi olmasını sağlayacaktır.