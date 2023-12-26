Haberler Gündem HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir? Zekeriya Yapıcıoğlu kaç yaşında ve aslen nereli?

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir? Zekeriya Yapıcıoğlu kaç yaşında ve aslen nereli? Sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılan isimler arasında HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da yer alıyor. Konuyla ilgili merak edilen, "Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir? HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu kaç yaşında ve nereli?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz. Habertürk Giriş: 26.12.2023 - 17:13 Güncelleme: 26.12.2023 - 17:13 facebook

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HÜDA PAR Genel Başkanı olarak bilinen Zekeriya Yapıcıoğlu'nun hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir? Zekeriya Yapıcıoğlu kaç yaşında ve aslen nereli? İşte detaylar...

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ZEKERİYA YAPICIOĞLU KİMDİR? 1966 yılında Batman'da dünyaya gelen Zekeriya Yapıcıoğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Batman'da tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Yapıcıoğlu, 1990-2012 yılları arasında avukatlık yaptı. Evli ve 2 çocuk babası olan Zekeriya Yapıcıoğlu, 30 Haziran 2013'te Ankara'da yapılan 1. Olağan Büyük Kongre'de genel başkanlığa seçildi.

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HÜDA PAR'ın kurucularından olan Zekeriya Yapıcıoğlu, Haziran 2015 seçimlerine Diyarbakır'dan bağımsız aday olarak girdi ve ilde oyların %3,2'sini (22.923 oy) aldı ve vekil seçilemedi. Hür Dava Partisi'nin 15 Mayıs 2016 tarihinde yaptığı, 2. Olağan Kongre'de Zekeriya Yapıcıoğlu yeniden genel başkanlığına seçildi. 21 Mayıs 2018'de Diyarbakır'dan bağımsız aday olabilmek için görevinden istifa etti. 2 Haziran 2021 tarihinde partisinin 4. Olağan Kongresi'nde genel başkanlığına seçilmiştir. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 28. dönem milletvekili seçimlerinde AK Parti listelerinden İstanbul Milletvekili olarak seçilmiştir.

Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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