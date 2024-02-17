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        Haberler Spor Futbol İngiltere Huddersfield: 1 - Hull: 2 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Huddersfield: 1 - Hull: 2 MAÇ SONUCU

        İngiltere Championship'te Hull City, milli oyuncu Abdülkadir Ömür'ün 90+4. dakikada asist yaptığı maçta Huddersfield'ı deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 21:47 Güncelleme: 17.02.2024 - 21:47
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        Abdülkadir Ömür, Hull'a hayat verdi
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        İngiltere Championship’in 33. haftasında Hull City, Huddersfield ile John Smith’s Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

        Maçın 7. dakikasında Jacob Greaves’in golüyle 1-0 öne geçen Hull City, ilk devreyi bu skorla önde kapattı. Mücadelenin ikinci yarısında ise ev sahibi 90. dakikada Jack Rudoni’nin golüyle beraberliği yakaladı. Ancak 90+4. dakikada Abdülkadir Ömür’ün ortasında Jacob Greaves bir kez daha sahneye çıkarak takımına galibiyeti getirdi.

        Puanını 51’e yükselten Hull City, 8. sıradaki yerini korudu.

        Karşılaşmaya yedek başlayan Abdülkadir Ömür, 62. dakikada Anass Zaroury’nin yerine oyuna girdi. Turuncu-siyahlıların bir diğer Türk oyuncusu Ozan Tufan da yedek başladığı müsabakanın 76. dakikasında Lewie Coyle’un yerine oyuna dahil oldu.

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