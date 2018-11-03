Huesca - Getafe sahaya çıkıyor

İspanya Primera Lig maçında Huesca ile Getafe, 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:30. Maç öncesi Huesca 5 puanla 20. sırada, Getafe 15 puanla 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi Huesca, son 2 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Getafe, geride kalan 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 150 kodlu maçı oynayanlar; Huesca galibiyet oranı 3.10, beraberlik oranı 3.00, Getafe galibiyet oranı 1.85. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.45.

Huesca son haftadaki Getafe müsabasında 3-0 yenildi.

Getafe ise Huesca karşılaşmasında 3-0 kazandı.

Huesca, evinde 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 5 gol yedi.

Getafe, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Getafe, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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