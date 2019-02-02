Trabzonspor’da Kolambiyalı futbolcu Hugo Rodallega, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. MKE Ankaragücü maçının önemli bir karşılaşma olduğunu kaydeden Rodallega, “Bizim için çok önemli bir karşılaşmaydı. Kazanmaktan başka hiçbir hedefimiz yoktu. Evimizde daha huzurlu bir şekilde uyuyabiliriz Çünkü sırada bir maçımız daha var. Ona odaklanmaya başlayacağız” şeklinde konuştu.
Kupa maçına odaklandıklarını dile getiren Rodallega, “Bazen maçın başlangıcında bir gol bulduğumuzda arka arkaya 2-3 tane gol bulabilirsiniz bazen de tam tersi ile bunun getirdiği bir etki beraber golleri de kaçırabilirsiniz. Bugün maalesef bizim için ikinci seçenek geçerli oldu. Önümüzde kupa maçı var ona odaklanmış durumdayız. Çok fazla çalışacak vaktimizde yok. O maçı kazanmak için hedefimiz olacak” diye konuştu.
Problemleri olmasına rağmen maça çıktığını vurgulayan Rodallega, “Çok şansız maçlar oynadığımızı söyleyebiliriz. Hiç alakası olmayan pozisyonlarda, hiç sakatlığın yaşanmayacağı pozisyonlarda ufak bir dokunuş ile ya da herhangi şansızlık ile beraber arkadaşlarımız bu sakatlıkları yaşayabiliyorlar. Hepimiz için çok zor bir durum. Kulübümüzün transfer cezasını ve oyuncu sayımızın azaldığını düşündüğümüz zaman endişe verici bir durum. Ben de ufak bir rahatsızlıkla oynuyorum. Benim bir sakatlığım var. Ama maalesef bunlar futbol içerisinde yaşanabiliyor. Bu duruma göğüs germek ve bu durumla beraber mücadele etmek zorundayız. Bunu yapabilecek kapasitemiz var” ifadelerini kullandı.
"KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ"
Kupada Ümraniyespor maçını kazanarak ligdeki Galatasaray maçına rahat ve özgüvenleri yüksek olarak çıkmayı hedeflediklerini belirten Rodallega, “Maç maç adım adım değerlendirmek lazım. Sıradaki maçımız Ümraniye. Rakibimiz mutlaka başarılı bir süreç geçirdi ki buralara geldi. Bizimde kupada başarılı olmak ve kazanmak gibi hedefimiz var. Kupayı kazanmak istiyorsak rakibimizin kim olduğu ya da kim olmadığı çok önemli konu değil. Biz sahada en iyi mücadele vererek maçları kazanarak daha sonra da kupayı kazanmak istiyoruz. Buradan iyi bir sonuçla ayrılabilirsek haftaya Galatasaray maçına daha rahat çıkabileceğimizi, özgüvenimizin yüksek olabileceğini söyleyebiliriz. Önceliğimiz kupa maçı” dedi.
Rodallega, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ben buraya işimi yapmak için geldim. Sözleşmemin bitip bitmemesi benim için önemli değil. Her maçta yüzde 100’ümü vererek takıma elimden gelenin en iyisiyle yardımcı olmaya çalışıyorum. Bunlar sezon sonunda konuşulacak şeyler. Haberler çıkması normal. Daha öncede benzer şeyler çıkmıştı. Bunlara çok şaşırmıyorum. Ben işimi odaklanarak en iyi şekilde işimi yapmaya çalışıyorum.”
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