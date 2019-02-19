Trabzonspor’un evinde 2-0 kaybettiği Alanyaspor maçında penaltı kaçıran Hugo Rodallega’dan ayrılık itirafı geldi. Kolombiyalı futbolcu, Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafın altına “Evine dön” yazan bir taraftara “Haziranda” yanıtını verdi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Rodallega’nın bir Kolombiya takımına transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor.