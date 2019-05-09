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Hugo Rodallega: "Santa Fe ile görüştüm, İspanya'dan da teklifler var"

Trabzonspor ile sözleşmesi sona erecek olan Kolombiyalı golcüden geleceği hakkında önemli açıklamalar...

Trabzonspor haberleri

Trabzonspor'un Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega, ülkesinin ekiplerinden Santa Fe ile görüştüğünü açıkladı!

Bilindiği üzere bordo-mavili kulüp, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Rodallega'ya yeni teklif hazırlığındaydı. Ancak Trabzonspor yönetiminin oyuncudan yıllık 1.6 milyon euro'luk maaşında indirime gitmesini istediği konuşuluyordu.

ESPN Kolombiya'ya açıklamalarda bulunan Rodallega, "Geçtiğimiz günlerde Santa Fe'nin yeni teknik direktörü Patricio Camps ve kulübün başkanı ile konuştum. Camps, bana projesinde beni görmenin harika olacağını söyledi. Önemli hedefleri var, kazanmak istiyor ve bunun için benim gibi oyunculara ihtiyacı olduğunu anlattı. Ben de ona bu düşüncelerinden ötürü mutluluk duyduğumu söyledim ama hem ona, hem de başkana bunun kolay bir karar olmadığını söyleyerek düşünmek için süre istedim." dedi.

"İSPANYA'DAN DA TEKLİFLER VAR"

33 yaşındaki oyuncu önceliğinin kariyerine Avrupa'da devam etmek olduğunu da dile getirirken, şöyle devam etti: "İspanya'dan da teklifler alıyorum. 33 yaşındayım ve bu dönemimde bir İspanyol kulübünde forma giymek ilgimi çekiyor. Arzum kariyerime Avrupa'da devam etmekten yana çünkü Avrupa'da olabildiğince uzun kalmak istediğimi her zaman söylemiştim."

Rodallega, 2017 yılının Ocak ayında transfer olduğu Trabzonspor'da çıktığı toplam 77 resmi maçta 33 gole imza attı. (Goal)

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