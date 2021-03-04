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Hukuk fakültelerinin eğitim süresi değişiyor! Hukuk fakülteleri kaç yıl oldu? Hukuk fakültesi 5 yıl mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hukuk fakültelerinin eğitim süreleriyle ilgili yaptığı açıklama merak konusu oldu. İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan hukuk fakülteleri eğitim süresiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hukuk fakülteleri kaç yıl oldu? 2021 Hukuk fakültesi 5 yıl mı, kaç sene?

Hukuk fakültelerinin eğitim süresi değişiyor! Hukuk fakülteleri kaç yıl oldu? Hukuk fakültesi 5 yıl mı?

Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olan hukuk fakültesi eğitim süresi araştırılıyor. Hukuk Fakülteleri ile ilgili arayışlar günün hakkında en çok arama yapılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrası hukuk fakültesi süresine ilişkin merak edilen soruların cevaplarını derledik.

HUKUK FAKÜLTELERİ 5 YIL MI OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Hukuk fakültelerinde öğrenim süresini 5 yıla çıkarıyoruz. Kontenjanlarını da daha nitelikli eğitim verilecek şekilde gözden geçiriyoruz." dedi.

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