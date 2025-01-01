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        Haberler Spor Futbol Hull City'de çöküş sürüyor! - Futbol Haberleri

        Hull City'de çöküş sürüyor!

        İngiltere Championship'in 25. haftasında Hull City konuk ettiği Middlesbrough'a 1-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 23:16 Güncelleme: 01.01.2025 - 23:16
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        Hull City'de çöküş sürüyor!
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        İngiltere Championship'in 25. haftasında Hull City, Middlesbrough'u konuk etti.

        The MKM Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.

        Middlesbrough'a galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada Alex Gilbert kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Hull City, 22 puanla 22. sırada kaldı. Middlesbrough ise 40 puana yükselerek 5. sıraya yerleşti.

        Hull City'de Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Joao Pedro 70, milli futbolcu Abdülkadir Ömür ise 59. dakikada oyunda kaldı.

        İngiltere Championship'in 26. haftasında Hull City, Leeds United'ı konuk edecek. Middlesbrough ise Cardiff'i ağırlayacak.

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