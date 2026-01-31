Habertürk
        Hull City, Manchester United'dan Toby Collyer'ı kiraladı

        İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Manchester United'dan orta saha oyuncusu Toby Collyer'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 19:56 Güncelleme: 31.01.2026 - 20:10
        Manchester United'tan Hull City'e kiralandı!
        İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City'de transfer çalışmaları devam ediyor.

        Premier Lig'e yükselme hedefinde olan Hull City, sezonun ilk yarısını kiralık olarak West Bromwich'ten geçiren ancak bonservisi Manchester United'da olan orta saha oyuncusu Toby Collyer'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Toby Collyer sezonun ilk devresinde West Bromwich formasıyla 12 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

