Hulusi Kentmen kaç yaşında öldü? Hulusi Kentmen kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

“Hulusi Kentmen kimdir?” sorusunun yanıtı arama motorlarında sıkça aratılır. Kentmen, 20 Ocak 1912 doğumlu bir Türk oyuncudur. Bulgaristan’da bağlı Tınovo’da dünyaya gelen usta oyuncunun asıl mesleği ise Astsubaylık’tır. Sanatçının çocukluk dönemi İzmit Körfez’de geçmiştir.

Eğitim hayatı sürerken tiyatro oyunlarına ilgi duyarak çeşitli oyunlarda rol oynamaya başlamıştır. İlk oyunculuk deneyimi ise 1942 yapımı “Sürtük” filmi ile olmuştur. Kentmen, hayatı boyunca 500’e yakın yapımda rol almıştır. Sanatçının en son oynadığı film ise 1988 yapımlı Acı Su olmuştur. Peki Hulusi Kentmen ne zaman öldü?

REKLAM

HULUSİ KENTMEN NEDEN ÖLDÜ?

Zengin diskografisiyle kendine yoğun bir hayran kitlesi toplayan Hulusi Kentmen’in neden ve ne zaman öldüğü merak edilir. Peki Hulusi Kentmen neden öldü? İşte cevabı…

Hulusi Kentmen, 31 yıl önce hayata gözlerini yummuştur. Günümüzde hâlâ birçok kişi tarafından aldığı rollerle hatırlanan ve sevilen usta oyuncu Kentmen’in vefat nedeni böbrek yetmezliği olmuştur. Oyuncunun kabri Karacaahmet Mezarlığı’ndadır.

HULUSİ KENTMEN KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Merak edilen sorulardan biri de “Hulusi Kentmen kaç yaşında öldü?” sorusudur. Usta oyuncu Kentmen, böbrek yetmezliği nedeniyle 20 Aralık 1993 yılında 81 yaşındayken hayatını kaybetmiştir.

HULUSİ KENTMEN NEREDE ÖLDÜ?

Peki Hulusi Kentmen nerede öldü? Usta oyuncu Hulusi Kentmen, İstanbul’da hayatını kaybetmiştir. Kasım 1993’te kalp ve böbrek yetmezliği teşhisiyle Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin yoğun bakım servisine alınan oyuncunun durumu kötüleşmiş ve 20 Aralık günü hastanede vefat etmiştir.

REKLAM

HULUSİ KENTMEN HAYATI

İzmir Körfezi’nde büyüyen Kentmen, Akçakoca İlkokulu’nın tiyatrosunda ilk sanat denemelerini keşfetmiştir. Daha sonra Deniz Kuvvetleri’nde Astsubay olarak görev yapmıştır. 1961 yılından sonra bu görevini bırakmıştır. Sonrasında içindeki sanat aşkını dinledi ve halkevlerinde tiyatro oynamaya başlamıştır. Bu sıralarda Burhan Tepsi tarafından keşfedilmesiyle sanat camiasına ilk adımını atmaya başlamıştır.

Herkes tarafından bilinen ilk oyunlarını ise Rahmi Dilligil tarafından kurulmuş olan Ses Tiyatrosu’nda oynamıştır. Halkevinde Reşit Baran’ın yönetmiş olduğu Hisse-i Şaiya oyunuyla iyice ustalaştığını hisseden oyuncu, 1942 yılında “Sürtük” filminde rol almış ve sinema hayatına giriş yapmıştır.

Sinemaya hayatına giriş yaptıktan sonra zaman zaman tiyatrolarda oynadığı da bilinmektedir. Şehir Tiyatroları’nda sahnelenen Çatallı Köy oyununda rol oynadıktan sonra kurduğu Kentmen Tiyatro Topluluğu ile birlikte çeşitli oyunlarda oynamış ve turneye çıkmıştır. Aynı sıralarda bazı televizyon reklamlarında oynamak için de teklifler almıştır.

REKLAM

HULUSİ KENTMEN ROLLERİ NASIL?

Babacan ve tatlı- sert hâlleriyle bilinen Kentmen’in çoğu filmde aldığı roller şöyle; komiser, baba, hâkim, bahçıvan. Karakter oyuncusu olarak simgeleşen Kentmen, sinema ve sanat dünyasında bıraktığı etkiyle halk arasında sert- tatlı erkek karakterini ifade etmek üzere “Hulusi Kentmen gibi” deyişine konu olmuştur. Oyuncu, 1942- 1988 yılları arasında 500’e yakın filmde rol üstlenmiştir.

HULUSİ KENTMEN’İN KİŞİSEL HAYATI

1938’de Refika Kentmen ile dünya evine giren sanatçının amatör anlamda keman çaldığı ve fotoğrafçılıkla ilgilendiği de bilinenler arasındadır. Ayrıca 1980 yılında İzmir Fuarı’nda Akasyalar Gazinosu’nda Hülya Köçyiğit’in kadrosunda çıkmış ve burada keman çalıp parodi sergilemiştir.

Türk sineması için klasik bir sembol hâline gelmiş usta oyuncunun ölümünün 21. Yılında İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği’nin düzenlendiği bir etkinlik yapılmış ve sanatçı bu etkinlikte anılmıştır. Ayrıca Kentmen’in aslına oldukça benzer bir balmumu heykeli de yapılmıştır. Aynı sergide oyuncunun 1956 yılında kullandığı aracı da sergilenmiştir.

HULUSİ KENTMEN DİSKOGRAFİSİ

Yer aldığı tiyatro oyunları;

O Adam- 1943- Ses Tiyatrosu

Çatallı Köy- 1965- İstanbul Şehir Tiyatrosu

Usta oyuncu Hulusi Kentmen, çok sayıda filmde rol almıştır. Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır;