Hülya Avşar'dan Nükhet Duru'ya: İsteyen çıplak gezebilir!

"KADINLARIN HOŞ GÖRÜNMEKTEN ÇOK DAHA BAŞKA MESELELERİ VAR"



Nükhet Duru'nun bu açıklamalarına şarkıcı Aydilge de tepki göstermişti. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan şarkıcı, "Sokakta bu tayt giyme olayına bir, 'Dur!' denilmesi yerine kadınların ne giyeceğinin söylenmesine artık bir 'Dur!' diyelim olur mu? Sevgili Nükhet Duru da takdir eder ki kadınların göze hoş görünmekten çok daha başka meseleleri var..." ifadelerini kullanmıştı.