Hülya Avşar, tatil pozunu paylaştı
Hülya Avşar, sosyal medyada paylaştığı bikinili paylaşımıyla dikkat çekti
Giriş: 28.06.2025 - 18:54 Güncelleme: 28.06.2025 - 18:54
Yazın gelmesiyle birlikte tatil sezonu resmen açıldı. Pek çok ünlü isim, sezonun yorgunluğunu atmak için tatil beldelerine giderek denizin ve güneşin tadını çıkarmaya başladı. O isimlerden biri de Hülya Avşar oldu. Avşar, güneşlenirken bikinisiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.
Fotoğraf: Instagram
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