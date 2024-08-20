Hülya Koçyiğit: Sinemanın gücüne hayran kalıyorum

Hülya Koçyiği, yayımladığı paylaşıma, "Bugün, memleketimin iki katlı şehri ve emeğin başkenti Zonguldak'taydım. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kent Konseyi Başkanlığı'nın düzenlediği 'Yeşilçam Film Günleri' kapsamında güzel insanlarla bir araya geldim. Oynadığım filmlerdeki şarkılardan oluşan repertuvarlarıyla bize müzik şöleni yaşatan Yalçın Arslan Türk Sanat Müziği Topluluğu'nun konserinden sonra, 1968 yılında Zonguldak'ta çekimlerini gerçekleştirdiğimiz Orhan Aksoy filmi 'Kadın Asla Unutmaz'ı büyük bir heyecanla izledik. Bugün olduğu gibi, her zaman sinemanın gücüne hayran kalıyorum… Yaşa sinema, hep var ol." notunu düştü

Fotoğraflar: Instagram, İHA