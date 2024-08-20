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        Haberler Magazin Hülya Koçyiğit: Sinemanın gücüne hayran kalıyorum

        Hülya Koçyiğit: Sinemanın gücüne hayran kalıyorum

        Usta sanatçı Hülya Koçyiğit, Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kent Konseyi Başkanlığı'nın düzenlediği 'Yeşilçam Film Günleri' kapsamında sinema ve müzikle dolu, nostaljik bir gün geçirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 10:37 Güncelleme: 20.08.2024 - 10:41
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        Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından Hülya Koçyiğit, zonguldak'ta düzenlenen 'Yeşilçam Film Günleri' kapsamında sevenleriyle buluştu.

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        Zonguldak'ta sinema ve müzikle dolu nostaljik bir gün geçiren 76 yaşındaki usta oyuncu, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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        Hülya Koçyiği, yayımladığı paylaşıma, "Bugün, memleketimin iki katlı şehri ve emeğin başkenti Zonguldak'taydım. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kent Konseyi Başkanlığı'nın düzenlediği 'Yeşilçam Film Günleri' kapsamında güzel insanlarla bir araya geldim. Oynadığım filmlerdeki şarkılardan oluşan repertuvarlarıyla bize müzik şöleni yaşatan Yalçın Arslan Türk Sanat Müziği Topluluğu'nun konserinden sonra, 1968 yılında Zonguldak'ta çekimlerini gerçekleştirdiğimiz Orhan Aksoy filmi 'Kadın Asla Unutmaz'ı büyük bir heyecanla izledik. Bugün olduğu gibi, her zaman sinemanın gücüne hayran kalıyorum… Yaşa sinema, hep var ol." notunu düştü

        Fotoğraflar: Instagram, İHA

        #Hülya Koçyiğit
        #Yeşilçam Film Günleri
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