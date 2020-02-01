Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, açıklamalarda bulundu. Çimşir, "Kazandığımız için son derece mutluyum. Biz de maçı oyunu saha kenarında hissediyoruz. Buranın da güzelliği böyle bir şey. Oyunun başında geriye düşmemiz bizim için beklediğimiz bir senaryo değildi. Oyun bir dönem bizim kontrolümüzdeydi. Biz farkı artırabilirdik, yiyebilirdik de. Bazen kazandığında da eksiklerini görmen gerekiyor. Bizim hayallerimiz ve hedefimiz var. Bizim hayallerimiz hak edilmiş kupaları mavi gökyüzüne kaldırmak." ifadelerini kullandı.