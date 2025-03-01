Hüseyin Yücel: 10 milyon Euro'yu bağışlayacağım!
Beşiktaş'ın eski başkanlarından Hüseyin Yücel, Beşiktaş Kulübü Olağan Divan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Yücel, "Kulüpten alacağım 10 milyon Euro'yu pazartesi itibarıyla kulübe bağışlayacağım." dedi
Hüseyin Yücel, Beşiktaş Kulübü Olağan Divan Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Hüseyin Yücel'in açıklamaları şu şekilde:
"ÇİĞ YEMEDİM Kİ KARNIM AĞRISIN"
Hüseyin Yücel: "Adalete inancım tam. Çiğ yemedim ki karnım ağrısın. Başım dik bir şekilde karşınızdayım. Benim için gerçek ceza, huzurlarınıza çıkamayacak duruma gelmek, bugün de zaten eski başkanlarımızla örneklerini yaşıyoruz. Beşiktaş'ın 1 lirasına dahi göz koyan haysiyetsiz varsa karşısında önce beni bulacaktır."
"BAŞKAN DEVAM ETMELİ"
Hüseyin Yücel: "Mayıs ayında bir seçim süreci var. Ben kesinlikle başkanımızın arkasındayım, devam etmesi gerektiğini düşünüyorum."
"10 MİLYON EURO'YU BAĞIŞLIYORUM"
Hüseyin Yücel: "Kulüpten alacağım 10 milyon Euro'yu pazartesi itibarıyla kulübe bağışlayacağım."