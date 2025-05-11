Hüseyin Yücel: Bardağın dolu tarafına bakmalıyız

Beşiktaş Kulübü Eski Başkanı Hüseyin Yücel, Olağan Seçimli Genel Kurul'da oy verdikten sonra açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Yücel şunları söyledi:

Beşiktaşımızın Olağan Seçimli Genel Kurulu tüm camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Şimdiden seçilecek başkanı ve yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Tüm Beşiktaşlılar birlik ve beraberliğe olan inancını artırmalı, aydınlık yarınlara daha güçlü ilerlemeliyiz.

Camia olarak maalesef kötü bir huyumuz gelişti. Özellikle sosyal medyada devamlı bardağın boş tarafına bakıyoruz. Örneğin son gerçekleşen sermaye artırımını tebrik etmek yerine "Bankalar Birliği borcu neden sıfırlanmadı" diyoruz. Asla "1.4 milyar TL ödendi, bu kadarlık yükten kurtulduk" demiyoruz. Tabii ki herkes eleştirilebilir ama yeri geldiğinde doğruya doğru, eğriye eğri demek gerekir.

Bakış açımızı bu şekilde değiştirebilirsek daha emin adımlar atacağımıza inancım tam. Bizim tarihimiz, camiamızın gücü bu yükü taşımaya ve diğer tüm kulüplere örnek olmaya yeter.