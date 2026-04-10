        Hyeon-gyu Oh: Gelecek sezon Avrupa kupalarında oynamak istiyoruz - Beşiktaş Haberleri

        Hyeon-gyu Oh: Gelecek sezon Avrupa kupalarında oynamak istiyoruz

        Beşiktaş'ın Güney Koreli golcü oyuncusu Hyeon-gyu Oh, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Gelecek sezon Avrupa kupalarında oynamak istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 23:18 Güncelleme:
        "Gelecek sezon Avrupa kupalarında oynamak istiyoruz"

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Siyah-beyazlıların 24 yaşındaki golcü oyuncusu Hyeon-gyu Oh, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Antalyaspor karşısında iyi bir oyun oynadıklarını dile getiren Oh, "Derbiyi kaybettiğimiz için üzgünüz. Bu hafta da bizim için zor geçti. Derbi bizim için çok önemliydi. Bu zorluğu yaşadık ama bugün iyi bir maç oynadık. İyi bir performans çıkardık. Bugün galip geldiğimiz için çok mutluyum" diye konuştu.

        "ELİMDEN GELDİĞİNCE HER MAÇ GOL ATMAYA ÇALIŞIYORUM"

        Sezon sonunda 15 golün üzerine çıkması halinde kendisine hediye alınacağına dair çıkan söylentilere de yanıt veren Güney Koreli oyuncu, "Bu konu gerçek bir konu olmayabilir ama atarsak başkanla konuşabiliriz. Ben takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Gol atarsam takımımız maç kazanır. Elimden geldiğince her maç gol atmaya çalışıyorum. Bugün 2 gol attım ama 3, 4 daha fazlasını atmam gerekirdi" açıklamasını yaptı.

        Taraftarların ilgisinden memnun olduğunu aktaran golcü futbolcu, "Evimizde oynadığımız her maçta ben bir final maçında oynuyormuşuz gibi hissediyorum. Harika bir atmosferde taraftarımızın önünde oynuyorum" dedi.

        "AVRUPA KUPALARINDA OYNAMAK İSTİYORUZ"

        Gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmek istediklerini aktaran Hyeon-gyu Oh, "Kupa bizim için önemli, kalan maçlar bizim için önemli. Kupa da aynı zamanda bizim için iyi bir motivasyon. Avrupa kupalarında oynamak istiyoruz. Önümüzdeki sene Avrupa Ligi'nde oynamayı istiyoruz. Kupada da finali istiyoruz. Umuyorum kupayı kazanırız" ifadelerini kullandı.

        Kendisi için düzenlenen imza törenine gösterilen ilginin hatırlatılması üzerine Oh, "O gün taraftarımıza geldikleri için çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir gündü. O kadar insanın gelmesini ben hiç beklemiyordum. Umuyorum seneye organizasyonu yaptığımızda daha fazla taraftar gelir. Bu sefer de 10 saat kadar oturup onlarla bir imza günü yaparız" diyerek sözlerini tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sarıyer'de kız yurduna giren şüpheli yakalandı

        Sarıyer'de üniversitenin kız yurdunda çamaşırhaneye giren şüpheli gözaltına alındı; "hayasızca hareketler" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki
        Donald Trump: Gemilere en iyi silahları yüklüyoruz
        Donald Trump: Gemilere en iyi silahları yüklüyoruz
        OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'ın evine saldırı
        OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'ın evine saldırı
        Okan Buruk için flaş transfer iddiası!
        Okan Buruk için flaş transfer iddiası!
        Kayıp olarak aranıyordu, boğazı kesilmiş halde bulundu
        Kayıp olarak aranıyordu, boğazı kesilmiş halde bulundu
        Transit vize sorunu çözüldü
        Transit vize sorunu çözüldü
        Kestirmeden gideyim derken kanala uçtu
        Kestirmeden gideyim derken kanala uçtu
        "Netanyahu ile Trump arasında gergin bir görüşme yaşandı"
        "Netanyahu ile Trump arasında gergin bir görüşme yaşandı"
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        İfadesi ortaya çıktı
        İfadesi ortaya çıktı
        Bugün Ne Oldu? 10 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Nisan 2026'nın haberleri
        Tatlıses'ten sürpriz
        Tatlıses'ten sürpriz
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        İsrail'de iktidarın kilidi Arap partisinde
        İsrail'de iktidarın kilidi Arap partisinde
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası