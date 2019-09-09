Avrupa'nın elektrikli araç şarj istasyonu ortak girişimi Ionity'e, Kore'den yeni bir katılımcı geldi.

BMW, Volkswagen Grubu, Daimler ve Ford'un işbirliği ile yürütülen projeye Hyundai'in da dahil olduğu açıklandı.

Bugüne kadar 14 Avrupa ülkesinde 138 istasyon kuran Ionity, gelecek yıl sonuna kadar bu sayıyı 400'e çıkarmayı hedefliyor.

Hyundai'nin ne kadarlık bir pay ile Ionity'e katıldığı bilinmiyor. Ionity CEO'su Michael Hajesch, "Yeni firmaların yatırımcı olarak bize katılması, çalışmalarıma duyulan güveni gösteriyor" dedi.

HİSSE ORANLARI EŞİT

Gelişmenin Frankfurt Otomobil Fuarı'nın kapılarını açmasına bir gün kala duyurulmasının farklı bir önemi bulunuyor.

Öyle ki, fuarın bu yılki temasının sürdürülebilirlik ve elektrikli otomobiller olacağı biliniyor.

2017'de kurulan Ionity'nin kurucuları olan Volkswagen, Ford, BMW ve Daimler'in şirkette eşit oranda hissesi bulunuyor. İlk istasyonlar, Almanya, Norveç ve Avusturya'da her 120 kilometrede bir kurulmuştu.

Her bir şarj noktasındaki kapasite ise 350 kilovat (kW) olarak açıklanıyor.