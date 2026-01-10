Habertürk
        Hyundai Türkiye'de üreteceği modelini Brüksel'de sergiledi - Otomobil Haberleri

        Hyundai Türkiye'de üreteceği modelini Brüksel'de sergiledi

        Hyundai'nin tam elektrikli ilk MPV modeli Staria Elektrik, Brüksel Otomobil Fuarı'nda dünya prömiyerini yaptı. Fuarda sergilenen Concept THREE ise Türkiye'de üretilecek kompakt elektrikli IONIQ 3'ün geleceğine ilk bakışı sunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2026 - 16:26 Güncelleme: 10.01.2026 - 16:27
        Türkiye'de üretilecek modelini Brüksel'de sergiledi
        Koreli otomobil markası Hyundai, Brüksel Otomobil Fuarı’nda elektrikli mobilite vizyonunu sergiledi. MPV modeli Staria’nın tam elektrikli versiyonunu tanıtan Hyundai, fuarda Concept THREE modelini de sergiledi.

        Concept THREE, Avrupa pazarı için geliştirilen ve Türkiye'de üretilecek yeni kompakt elektrikli model IONIQ 3’ün tasarım ve mühendislik yaklaşımına dair güçlü ipuçları sunuyor.

        Staria Elektrik, Hyundai’nin Güney Kore’deki Ulsan tesislerinde üretilecek. İki konfigürasyonla satışa sunulacak araç, LUXURY (7 koltuklu), WAGON (9 koltuklu) olmak üzere farklı oturma düzenleri ile alınabilecek.

        84 kWh batarya ve önden çekişli 160 kW elektrik motoruyla donatılan araç, 800 volt yüksek voltajlı sistem sayesinde hızlı şarja olanak tanıyor. Optimize edilmiş süspansiyon ayarları, güçlendirilmiş gövde yapısı ve ilave ses yalıtımı da elektrikli Staria'nın özellikleri arasında yer alıyor.

        Avrupa, Hyundai’nin küresel büyüme ve elektrifikasyon stratejisinde temel bir rol oynuyor. Marka, 42 ülkede, 2 binin üzerinde satış noktasıyla faaliyet gösterirken, Türkiye (İzmit) ve Çekya (Nošovice) fabrikaları ise toplam Avrupa hacminin yaklaşık yüzde 80’ini karşılıyor.

