        Haberler Gündem Güncel IBAN'ını kiraladı, 8 yıl ceza aldı | Son dakika haberleri

        IBAN'ını kiraladı, 8 yıl ceza aldı

        Kırklareli'nde arkadaşının yönlendirmesiyle para karşılığında IBAN'ını kullandıran ve hesabının dolandırıcılık suçlarında kullanılması nedeniyle 8 yıl 4 ay hapis cezası alan M.A, büyük pişmanlık yaşadığını söyledi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 11:39
        IBAN'ını kiraladı, 8 yıl ceza aldı
        IBAN'ı iki farklı dolandırıcılık olayında kullanılan ve her iki dosyadan 4 yıl 2'şer ay olmak üzere 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan M.A, yaşadığı süreci AA muhabirine anlattı.

        AA'da yer alan habere göre M.A, 9 yıl önce bir arkadaşının kendisine para teklif ederek IBAN'ını kullanmak istediğini belirtti.

        IBAN'ının dolandırıcılık suçlarında kullanılacağını bilmeden hesabını verdiğini ifade eden M.A, arkadaşının kendisini kandırdığını öne sürdü.

        Banka hesabının iki farklı dolandırıcılık olayında kullanıldığını evine gelen polislerden öğrendiğini anlatan M.A, şöyle konuştu:

        "Böyle bir suç olduğunu bilmiyordum. 18 yaşına yeni basmıştım. IBAN'ımı ve kartımı kullandırdım. Daha sonra hakkımda arama kararı çıktığını öğrendim. Polisler evime geldi, gözaltına alındım, ifade verdim. Serbest bırakıldım ama ardından mahkeme süreci başladı. Aynı kart üzerinden iki kişiyi dolandırmışlar. Mahkemede iki olaydan da ayrı ayrı ceza aldım."

        "SUÇA TEŞVİK EDİLDİM"

        Arkadaşının kendisine yurt dışından para geleceğini ve hiçbir sorun yaşanmayacağını söylediğini öne süren M.A, bu sözlere inanarak hesabını verdiğini dile getirdi.

        Yaşadıklarından dolayı büyük pişmanlık duyduğunu ifade eden M.A, şunları kaydetti:

        "Artık asgari ücretle iş bulmakta bile zorlanıyorum. Kimse iş vermiyor. Her iki suçtan da 4 yıl 2 ay ceza aldım. Para miktarı az ama cezası çok. Suça teşvik edildim. Çok pişmanım. Ailemden de uzaklaştım, bana farklı gözle bakıyorlar. Hala bankalarda zorluk yaşıyorum. Bir iş yerine girecektim, benden banka hesabı istediler. Hesap açtırmaya gittiğimde banka bana hesap açamadı. Bu yüzden işe de başlayamadım."

        Herkese uyarıda bulunan M.A, "Kimseye güvenmesinler, kanmasınlar. Ben çok pişmanım. Önünüze büyük engeller çıkıyor. Bu hayatım boyunca karşıma çıkacak. Son pişmanlık fayda etmiyor ama ben yandım, başkası yanmasın." dedi.

