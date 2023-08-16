İBB Başkanı İmamoğlu, Bakan Şimşek ve Bakan Uraloğlu ile görüştü

İBB Başkanı İmamoğlu, Bakan Şimşek ve Bakan Uraloğlu ile görüştü

İBB Başkanı İmamoğlu, Bakan Şimşek ve Bakan Uraloğlu ile görüştü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti.

Resmi Twitter hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, "Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdülkadir Uraloğlu’nu ziyaret ettim. Bakanlarımızla İstanbul’u ilgilendiren konularda bilgi paylaşımı yaptık. Nazik ev sahiplikleri için kendilerine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.