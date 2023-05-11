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Haberler Gündem İBB çalışanı Şafak Duran hakkında savcı mütalaasını verdi
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İBB çalışanı Şafak Duran'ın yargılandığı davada, savcı mütalaasını verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) sosyal hizmet uzmanı olarak görev yaparken, terör örgütü PKK üyeleriyle silahlı fotoğrafları çıktığı iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan Şafak Duran'ın davasında savcı mütalaasını verdi. Savcı, sanık Duran hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talep etti

İBB çalışanı Şafak Duran hakkında savcı mütalaasını verdi
DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) sosyal hizmet uzmanı olarak görev yaparken, terör örgütü PKK üyeleriyle silahlı fotoğrafları çıktığı iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan Şafak Duran'ın davasında savcı mütalaasını verdi.

DHA'nın haberine göre, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Şafak Duran ve avukatları hazır bulundu. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. 2014 yılında sanık Duran hakkında ihbar geldiğinin belirtildiği mütalaada, söz konusu fotoğrafların PKK silahlı terör örgütü kamplarında çekildiği hususunda bir kuşku bulunmadığı belirtildi.

Sanık Duran'ın 10 Haziran 2014'de final sınavına girmesine karşı, ikinci final sınavına girmediği, 5 Haziran 2014'den sonra ise 3-4 aylık süre boyunca cep telefonu kullanmamasına makul bir açıklama getiremediği kaydedildi.

"SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK" SUÇU

Sanık Şafak Duran'ın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, 2014 yılı yaz aylarında yasal olmayan yollardan yurt dışına çıkarak PKK'ya katıldığı, örgüte yeni katılanlara verilen eğitimden aldığı, örgütün içerisinde "Diren Amara" kod adını kullandığı, PKK'ya organik olarak bağlı olduğu ve örgütün hiyerarşik yapısı içinde yer alarak emir ve talimatlar doğrultusunda hareket ettiği belirtildi.

Mütalaada sanık Duran'ın "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Sanık avukatları savunma yapabilmek için süre talebinde bulunarak tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, Şafak Duran'ın tutukluluk halinin devamına, sanık ve avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2016 yılında Şırnak Cizre'de yapılan operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerin içerisinde 2 adet fotoğraf ele geçirildiği ifade edildi. Fotoğraflarla ilgili jandarma kriminal raporunda, kadın ile şüpheli Şafak Duran'ın kuvvetle muhtemel aynı kişi olduğu yönünde tespit yapıldı.

Duran'ın örgütün kırsal alanına katılarak eğitim aldığı, fotoğrafın da örgüte ilk katılan kişilerin aldığı eğitimden sonra mezuniyete ait olduğu belirtildi. İddianamede, tanık beyanları ve jandarma kriminal raporu göz önünde bulundurularak Şafak Duran'a "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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