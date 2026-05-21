İBB davasında 9 sanığa tahliye

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ‘Yolsuzluk’ soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025'de 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri’ olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu’nun; ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç gelirlerinin aklanması’, ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’, ‘Kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘Kişisel verileri ele geçirme ve yayma’, ‘Suç delillerini gizleme’, ‘Haberleşmenin engellenmesi’, ‘Kamu malına zarar verme’, ‘Rüşvet alma’, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘Çevrenin kasten kirletilmesi’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’, ‘Orman kanununa muhalefet’ ve ‘Maden kanununa muhalefet’ suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

'İŞLEDİĞİM BİR SUÇ YOK'

İş insanı Şeyhmus Sarıboğa savunmasında, "Sağlık durumum iyi değil, daha önce verem geçirdim. Cezaevinde camlar kapanmadığı için tüm kışı hasta geçirdim. Diğer yandan şeker hastasıyım. Düştüm, kaburgalarım kırıldı. Kaburgalarım hala iyileşmedi, nefes darlığı çekiyorum. Bunlar cezaevi koşullarında tedavi edilecek şeyler değildi. Daha önce adli kontrol kararı verildiğinde kaçmadım, kaçacak birşeyler yapmadım. Tutuksuz yargılanmak istiyorum. İfadelerimde yanlışlıklar ve eksikler var bunlarla başlamak isterim. Murat Kapki’nin yanında 13 sene çalıştım. Bankada bu süreçte işlem yaptığım oldu. Bunlar yasal işlemler. Savcılık ifadem alınırken bana sahte fatura gösterilmedi. Güngör Gürman’ın ifadesinin üzerine suç örgütüne üye olmaktan tutuklandım. İddianamede Murat Kapki’ye para taşıdığım iddia ediliyor. Benim çantayla Murat Kapki’ye para götürdüğüm söylenmiş. Ben böyle birşey yapmadım. Murat Kapki’nin yasadışı bir talimatı olmamıştır. Ben bankadan para çalmadım para çektim, makbuzları var. Ortada işlediğim bir suç yok. Bir örgüt hakkında bilgim yok. Benim İBB ile bir alakam yok. Ne sahte faturayla ilgili bir işlem yaptım ne yasadışı para taşıdım" dedi.

'HER ŞEYİYLE DEVRALDIM'

Duruşma savcısı, Şeyhmus Sarıboğa’ya Güngör Gürman’ın iddianamede yer alan, 'Murat Kapki, kanunsuz işlerini Şeyhmus üzerinden yapıyordu. Beykoz Acarkent’te bulunan villasının inşaatı sürecinde imarla ilgili yaşanan bir sıkıntıda sahte kontrat düzenleyerek sorumluyu Şeyhmus olarak gösterdi. Ayrıca bütün banka işleri genellikle Şeyhmus Sarıboğa ile gerçekleştirirdi' ifadesini sordu. Sarıboğa ise yanıt olarak "Böyle bir şey olsa direkt suç duyurusu yapması gerekmiyor mu. Acarkent’e gittiğim doğru. Ev kiralayıp kaldım" dedi. Savcı, "BFK şirketini kaç lira vererek devraldın" sorusunu yönelirken, Sarıboğa ise, "Bu ticari sır. Elden ödeme yaptım. Herşeyiyle devraldım" yanıtını verdi.

9 KİŞİ HAKKINDA TAHLİYE KARARI

Duruşma savcısı tahliyelere ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada Iraz Bayrak, Orhan Gazi Erdoğan, Mustafa Keleş, Engin Ulusoy ve Gökhan Köseoğlu’nun tahliyeleri talep edildi. Mahkeme, savcının mütalaası sonrası Iraz Bayrak, Orhan Gazi Erdoğan, Engin Ulusoy, Mustafa Keleş, Gökhan Köseoğlu, Seza Büyükçulha, Ahmet Şahin, Cevat Kaya, Hakan Aplak hakkında tahliye kararı verdi. Bir sonraki tutukluluk incelemesinin ise 18 Haziran’da yapılacağı belirtildi.

