İstanbul Büyükşehir Belediyesi, engelli çocuğu olan ve İstanbul'da ikamet eden 10 bin anneye bir defalığına mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeme yapacak. Söz konusu destek, Sosyal ve Ekonomik Destek Programı (SEDEP) üzerinden ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelere verilecek. Peki, kimler destekten yararlanabilir ve ödemeler ne zaman hesaba yatacak?