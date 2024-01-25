Haberler Gündem İBB KİRA YARDIMI başvurusu nasıl yapılır? 2024 İBB kentsel dönüşüm kira desteği ne kadar, kaç TL oldu ve ne kadar zamlandı?

Kentsel dönüşüm kira yardımları yüzde 55 arttı! İBB kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından riskli yapılarda ikamet eden vatandaşlara özel olarak düzenlenen kira yardımı tutarı 2024 yılında güncellendi. 4.500 TL olarak ödenen İBB kentsel dönüşüm kira desteğine yüzde 55 oranında zam yapıldı. Kentsel dönüşüm kira yardımları kiracılara 12 ay ve hak maliklerine ise 18 ay boyunca ödeniyor. İşte 2024 zamlı İBB kentsel dönüşüm kira desteği ödemeleri... Habertürk Giriş: 25.01.2024 - 15:12 Güncelleme: 25.01.2024 - 15:12 facebook

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentsel dönüşümü hızlandırmak ve İstanbul’un depreme dirençli bir kent haline getirilmesi amacıyla başlattığı kira yardımında güncellemeye gitti. İBB, riskli binalar için yaptığı kira yardımına zam yaptı. Kentsel dönüşüm alanlarındaki riskli yapılarda oturan kiracılara ve hak sahiplerine ödenen İBB kira desteğine yüzde 55 oranında artış yapıldı. Öte yandan İBB’den kira yardımı alanlar aynı zamanda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verdiği kira yardımından da yararlanabilecekler. İşte 2024 İBB kira yardımı başvuru şartları ve başvuru ekranına ilişkin detaylar...

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KİRA YARDIMI YÜZDE 55 ARTIRILDI! Hızlı Tarama Yöntemi ile en riskli grupta olduğunu tespit ettiği binalar için yaptığı kentsel dönüşüm kira yardımları yüzde 55 artırıldı.