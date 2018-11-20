SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
İBB:
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

İBB'nin 2019 bütçesi onaylandı: 23.8 milyar lira

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2019 yılı bütçesi 23 milyar 800 milyon TL olarak hazırlandı. Bütçe oy çokluğuyla kabul edildi. Bütçe denkliği, 3 milyar 200 milyon TL'lik iç ve dış borçlanma ile sağlanacak

20.11.2018 - 18:28 | Güncelleme:

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın 2019 yılı bütçesini Belediye Meclisi'ne sundu. 23.8 milyar TL'lik bütçenin, 15 milyar 6 milyon TL'lik kısmı merkezi yönetimden gelecek olan vergi paylarından oluşuyor. 3 milyar 200 milyon TL iç ve dış borçlanmanın öngörüldüğü bütçenin diğer kısımlarını ise vergi gelirleri, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, alınan bağış ve yardımlar, özel gelirler, sermaye gelirleri, alacak tahsilatlar oluşturuyor.

EN BÜYÜK GİDERLER SERMAYE, MAL VE HİZMET ALIMLARI

İBB'nin gider bütçesinin en büyük payını 11 milyar 300 milyon 995 bin TL ile sermaye giderleri oluşturuyor. İkinci en büyük gider payını ise 6 milyar 33 milyon 8 bin 800 TL ile mal ve hizmet alımları oluşturuyor. Yedek ödenekler için 1 milyar 700 milyon, personel giderleri için ise 1 milyar 393 milyon 636 bin TL ayrıldı. Diğer gider kalemlerini ise faiz giderleri, cari transfer giderleri, sermaye transferleri, sosyal güvenlik kurumlarına ödenecek pirim giderleri oluşturuyor.

UYSAL: BÜTÇEMİZİ YÜZDE 18.41 ARTIRDIK

Başkan Mevlüt Uysal bütçeyi sunuş konuşmasında şunları söyledi:
"2019 yılı belediye bütçemiz, 23 milyar 800 milyon liradır. Bütçemizi geçtiğimiz yıla göre yüzde 18,41 artırdık. Belediyemize bağlı kuruluşlar, yani İETT ve İSKİ ile birlikte toplam bütçemiz 34 milyar 801 milyon liraya ulaşıyor. Ayrıca 28 iştirak şirketimizin toplam cirosu da 24 milyar lira civarındadır. Bu bütçenin önemli bir bölümünü yatırımlara ayırıyoruz. Bu bağlamda sadece İstanbul Büyükşehir Belediye bütçesinden 11 milyar 300 milyon lirayı yatırıma ayırdık. Bu rakam belediye bütçemizin yarısı. Şirketler ve bağlı kuruluşlarımızın yatırımlarını hesaba kattığımızda, 16 milyar 498 milyon liraya yükselen bir yatırım bütçemiz var."

CHP'Lİ ÇOBAN: BU BÜTÇEYİ REVİZE EDECEĞİZ

CHP Grubu adına söz alan CHP'li meclis üyesi Tonguç Çoban, 2019 bütçesi ile ilgili olarak şunları söyledi:

"İstanbulluların malını mülkünü satacağız, bütçeyi öyle doğrultacağız, diyorsunuz. Bugüne kadar sadece elindekini avucundakini satarak kimse ayakta kalamamıştır değerli arkadaşlarım. Aslında İstanbul'un kaynakları İstanbul'a yeter ancak kaynakların verimli kullanılması şarttır. Ne yazık ki bugünkü yönetim İBB'nin kaynaklarını verimli kullanamıyor; aksine yanlış birçok harcama sonucu, bugün en hayati ihtiyaçların bile karşılanamaz hale geldiğini hep birlikte görüyoruz.

"YAŞAM KALİTESİ GERİLİYOR"

Sonuç olarak, bugün kendisini 2019 bütçe tasarısında da gösteren yanlış yönetim anlayışı sonucu İstanbul her alanda irtifa kaybediyor, tılsımını yitiriyor; bu güzel kente ve onun güzel insanlarına hakikaten çok yazık oluyor. Şehirlerin yaşam kalitesini ölçen Mercer Yaşam Kalitesi endeksine göre, 2018'de 5 kıtada 231 kent içinde İstanbul'un yeri maalesef 134. sırada. Aynı endekste İstanbul 2001'de 92. sırada, 2016'da 122. sıradaydı. Yani İstanbul'da yaşam kalitesi sürekli geriliyor."

Yerel seçimlerde yetkiyi alıp 1 Nisan 2019'da bütçeyi de revize edeceklerini savunan Çoban "1 Nisan 2019'da bütçeyi revize edip halkın yararına bütçe haline getireceğimize söz veriyorum. İstanbul'un üzerine indirilen bu sis perdesini biz kaldıracağız, diyorum ve bu duygularla, 2019 bütçe tasarısına CHP grubu olarak hayır oyu kullanacağımızı ifade ediyorum" dedi.

Bütçe, oy çokluğuyla kabul edildi.

İBB BÜTÇESİNİN YATIRIM KALEMLERİ

İBB'nin 2019 yılı bütçe kitapçığına göre yatırım kalemlerinin en büyük kısmını raylı sistem yatırımları oluşturuyor. Raylı sistem yatırımları için bütçeden 3 milyar 417 milyon 708 bin TL ayrıldı.

Yatırımlar içinde ikinci sırada ise 2 milyar 374 milyon 415 bin TL ile yol, köprü bakım onarım, karayolu tüneli ve otopark yapımı geliyor.

Yeşil alanlar için 896 milyon 655 bin TL, spor tesisi yapımı ve işletmeciliği için 577 milyon TL ayrıldı. Bu rakamın içindeki 12 milyon TL spor kulüplerine ve okullara spor yardımı olarak ayrıldı.

Sosyal destek hizmetleri için 574 milyon 45 bin, deniz toplu ulaşımı için 351 milyon 400 bin, kültür hizmetleri için 500 milyon 758 bin TL'li yatırım yapılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X