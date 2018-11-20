İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın 2019 yılı bütçesini Belediye Meclisi'ne sundu. 23.8 milyar TL'lik bütçenin, 15 milyar 6 milyon TL'lik kısmı merkezi yönetimden gelecek olan vergi paylarından oluşuyor. 3 milyar 200 milyon TL iç ve dış borçlanmanın öngörüldüğü bütçenin diğer kısımlarını ise vergi gelirleri, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, alınan bağış ve yardımlar, özel gelirler, sermaye gelirleri, alacak tahsilatlar oluşturuyor.

EN BÜYÜK GİDERLER SERMAYE, MAL VE HİZMET ALIMLARI

İBB'nin gider bütçesinin en büyük payını 11 milyar 300 milyon 995 bin TL ile sermaye giderleri oluşturuyor. İkinci en büyük gider payını ise 6 milyar 33 milyon 8 bin 800 TL ile mal ve hizmet alımları oluşturuyor. Yedek ödenekler için 1 milyar 700 milyon, personel giderleri için ise 1 milyar 393 milyon 636 bin TL ayrıldı. Diğer gider kalemlerini ise faiz giderleri, cari transfer giderleri, sermaye transferleri, sosyal güvenlik kurumlarına ödenecek pirim giderleri oluşturuyor.

UYSAL: BÜTÇEMİZİ YÜZDE 18.41 ARTIRDIK

Başkan Mevlüt Uysal bütçeyi sunuş konuşmasında şunları söyledi:

"2019 yılı belediye bütçemiz, 23 milyar 800 milyon liradır. Bütçemizi geçtiğimiz yıla göre yüzde 18,41 artırdık. Belediyemize bağlı kuruluşlar, yani İETT ve İSKİ ile birlikte toplam bütçemiz 34 milyar 801 milyon liraya ulaşıyor. Ayrıca 28 iştirak şirketimizin toplam cirosu da 24 milyar lira civarındadır. Bu bütçenin önemli bir bölümünü yatırımlara ayırıyoruz. Bu bağlamda sadece İstanbul Büyükşehir Belediye bütçesinden 11 milyar 300 milyon lirayı yatırıma ayırdık. Bu rakam belediye bütçemizin yarısı. Şirketler ve bağlı kuruluşlarımızın yatırımlarını hesaba kattığımızda, 16 milyar 498 milyon liraya yükselen bir yatırım bütçemiz var."

CHP'Lİ ÇOBAN: BU BÜTÇEYİ REVİZE EDECEĞİZ

CHP Grubu adına söz alan CHP'li meclis üyesi Tonguç Çoban, 2019 bütçesi ile ilgili olarak şunları söyledi:

"İstanbulluların malını mülkünü satacağız, bütçeyi öyle doğrultacağız, diyorsunuz. Bugüne kadar sadece elindekini avucundakini satarak kimse ayakta kalamamıştır değerli arkadaşlarım. Aslında İstanbul'un kaynakları İstanbul'a yeter ancak kaynakların verimli kullanılması şarttır. Ne yazık ki bugünkü yönetim İBB'nin kaynaklarını verimli kullanamıyor; aksine yanlış birçok harcama sonucu, bugün en hayati ihtiyaçların bile karşılanamaz hale geldiğini hep birlikte görüyoruz.

"YAŞAM KALİTESİ GERİLİYOR"

Sonuç olarak, bugün kendisini 2019 bütçe tasarısında da gösteren yanlış yönetim anlayışı sonucu İstanbul her alanda irtifa kaybediyor, tılsımını yitiriyor; bu güzel kente ve onun güzel insanlarına hakikaten çok yazık oluyor. Şehirlerin yaşam kalitesini ölçen Mercer Yaşam Kalitesi endeksine göre, 2018'de 5 kıtada 231 kent içinde İstanbul'un yeri maalesef 134. sırada. Aynı endekste İstanbul 2001'de 92. sırada, 2016'da 122. sıradaydı. Yani İstanbul'da yaşam kalitesi sürekli geriliyor."

Yerel seçimlerde yetkiyi alıp 1 Nisan 2019'da bütçeyi de revize edeceklerini savunan Çoban "1 Nisan 2019'da bütçeyi revize edip halkın yararına bütçe haline getireceğimize söz veriyorum. İstanbul'un üzerine indirilen bu sis perdesini biz kaldıracağız, diyorum ve bu duygularla, 2019 bütçe tasarısına CHP grubu olarak hayır oyu kullanacağımızı ifade ediyorum" dedi.

Bütçe, oy çokluğuyla kabul edildi.

İBB BÜTÇESİNİN YATIRIM KALEMLERİ

İBB'nin 2019 yılı bütçe kitapçığına göre yatırım kalemlerinin en büyük kısmını raylı sistem yatırımları oluşturuyor. Raylı sistem yatırımları için bütçeden 3 milyar 417 milyon 708 bin TL ayrıldı.

Yatırımlar içinde ikinci sırada ise 2 milyar 374 milyon 415 bin TL ile yol, köprü bakım onarım, karayolu tüneli ve otopark yapımı geliyor.

Yeşil alanlar için 896 milyon 655 bin TL, spor tesisi yapımı ve işletmeciliği için 577 milyon TL ayrıldı. Bu rakamın içindeki 12 milyon TL spor kulüplerine ve okullara spor yardımı olarak ayrıldı.

Sosyal destek hizmetleri için 574 milyon 45 bin, deniz toplu ulaşımı için 351 milyon 400 bin, kültür hizmetleri için 500 milyon 758 bin TL'li yatırım yapılacak.

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