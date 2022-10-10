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İBB promosyon ne zaman verilecek? İBB promosyon güncellemesi yattı mı?

İBB promosyon ödemeleri tarihi merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) promosyon anlaşmasını geçtiğimiz günlerde tamamlandı. 86 bin İBB çalışanına 27 bin liralık promosyon verileceği açıklandı. İşte İBB promosyon güncellemesi ile ödeme tarihleri...

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  • İBB promosyon ne zaman verilecek? 2022 İBB promosyon güncellemesi yattı mı?

    Maaş ve emekli promosyonları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde polis memurlarına 27 bin lira promosyon ödemesi yapılacağı açıklanmıştı. Bir müjde de İBB çalışanları için geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İBB çalışanlarına yapılacak promosyon ödemelerini açıkladı. İşte İBB promosyon ödemelerinin yapılacağı tarih hakkında merak edilenler...
  • İBB promosyon ne zaman verilecek? 2022 İBB promosyon güncellemesi yattı mı?

    İBB MAAŞ PROMOSYONU NE ZAMAN VERİLECEK?

    İBB maaş promosyonunun hesaplara yatacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak promosyonların maaş ödeme günü ile birlikte ödenmesi bekleniyor. İBB konuya ilişkin "İETT ve İSKİ çalışanları için promosyon ödemeleri daha önce yapıldı. Geri kalan toplam 75 bin İBB emekçisinin promosyon ödemeleri Ekim ayı içinde hesaplarında olacak. Toplamda 86 bin İBB çalışanının tamamı promosyonlarına kavuşmuş olacak." açıklamasında bulundu. 
  • İBB promosyon ne zaman verilecek? 2022 İBB promosyon güncellemesi yattı mı?

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB ve iştirak şirketlerinde çalışanlarına 27 bin lira maaş promosyonu ödemesi yapılacağını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde polis memurlarına da 27 bin lira promosyon ödemesi yapılacağı açıklanmıştı.
  • İBB promosyon ne zaman verilecek? 2022 İBB promosyon güncellemesi yattı mı?

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, tüm belediye çalışanlarına 27 bin lira maaş promosyonu ödemesi yapılacağını açıkladı. İmamoğlu, "Çalışanlarımızın refahı için yoğun çalıştık ve iyi bir sonuca ulaştık. İBB ve iştirak şirketleri çalışanlarımızın hesabına tek seferde 27.000 TL maaş promosyonu yatırılacaktır. Hayırlı olsun" dedi.
  • İBB promosyon ne zaman verilecek? 2022 İBB promosyon güncellemesi yattı mı?

    İBB ve iştirakleri çalışanlarının Yapı ve Kredi Bankası tarafından yapılacak maaş ödemeleri, Aralık 2025’e kadar uzatıldı. Yeni maaş ödeme protokolüyle personel başına peşin 27.000 TL promosyon için Yapı ve Kredi Bankası ile anlaşma sağlandı. Bu kapsamda Yapı ve Kredi bankası toplam 2.025.000.000 TL ödeme gerçekleştirecek. Maaş ortalamaları hesaba katıldığında bu rakam bir özel bankanın ödeyeceği en yüksek promosyon ücretlerinden biri olacak.

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