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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Mustafa Kutlu’nun yazdığı, Özgür Kaymak’ın oyunlaştırıp yönettiği Mavi Kuş adlı oyunu seyirciyle buluşturuyor. Oyun, 24 Nisan 2019 Çarşamba günü Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde ilk gösterimini yaptı.
Oyun tren istasyonuna gitmek üzere kasabanın tek otobüsü "Mavi Kuş'ta yolları kesişen bir grup yolcunun sürprizli yol hikayesini konu alıyor.
Oyunun yönetmeni Özgür Kaymak, Mavi Kuş’u şöyle anlatıyor:
“Gerçek yaşamdan beslenen sanat, bizden ve keyifli hikayeleriyle karşımıza çıkıyor. İşte bu hikayelerden biri olan "Mavi Kuş" tiyatro ile buluştuğunda "Tuhaf Bir Yol Hikayesi" ne dönüşüyor. Bu dönüşüm, görsel aktarım göz önüne alındığında, sinemaya nazaran daha kısıtlı olan tiyatro sanatının ne kadar özel olduğunu bize hatırlatıyor. “Tuhaf Bir Yol Hikayesi” hayatın, yaşadığımız ülkenin kendini tamamlayıp, tekrar başa dönen bir döngünün çok tanıdık durumlarını ve kişilerini bize gösteriyor. Bu sebeple bizi görüyoruz. Değişen ya da hiç değişmeyen yönlerini keşfediyoruz.”
Müziğini Okan Kaya’nın, dramaturgisini Hatice Yurtduru’nun, sahne tasarımını Rıfkı Demirelli’nin, kostüm tasarımını Zuhal Soy’un, ışık tasarımını Osman Aktan’ın, efekt tasarımını Gökhan Balsoy’un yaptığı, fotoğraflarını Enes Altuğ Avşar’ın çektiği oyunda Asrın Gurur Kuyucak, Ayşem Yağmur Ulusoy, Begüm Akdoğan Akkaya, Behice Maurer, Besim Demirkıran, Burcu Sarıgül, Cafer Alpsolay, Deniz Akkaya, Efe Ünal, Ercan Demirhan, Hakan Örge, Kamer Karabektaş, Onur Demircan, Salih Salcan, Sibel Topaloğlu, Şevket Avşar, Tarık Köksal, Yiğit Ali Uslu, Yusuf Aytekin, Zeki Yıldırım, Okan Karaca, Caner Bilginer, Alper Siyambaş, Orkun Sarıalioğlu, Özgür Atkın rol alıyor.
Oyun, 24-27 Nisan, 2-4 Mayıs 2019 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde sahneleniyor.
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