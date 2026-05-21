İBB soruşturmasında 25 tutuklama
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi operasyonunda 25 kişi tutuklandı
Giriş: 21 Mayıs 2026 - 23:07
Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi operasyonunda tutuklamaya sevk edilen 33 şüpheliden 25 şüphelinin tutuklanmasına, 8 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
Adli kontrolle serbest bırakılanların sayısı toplamda 35’e yükseldi.
Tutuklamaya sevk edildikten sonra adli kontrolle serbest kalan isimler:
1-Hilal Koçan,
2-Selim Çolak,
3-Nurullah Yetiştiren,
4-Mustafa Özay,
5-Sema Akça Oflaz,
6-Erhan Çamkıranoglu,
7-Aydın Soydaş,
8-Merve Öztopaloğlu Küçükel
