İBB, “Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” kapsamında 100 bin öğrenciye 15 bin TL burs veriyor. İBB, söz konusu bursa başvurup, kabul edilmeyen 22 bin 522 öğrenciye ulaşım desteği sağlayacağını açıkladı. Bu destek için ek bir başvuru açılmayacak, ödeme yapılacak öğrenciler Genç Üniversiteli başvuruları arasından seçilecek. Peki, ilk ödeme ne zaman yapılacak ulaşım desteği ne kadar süreyle verilecek?