İBB Yol Bakım ve Elektronik Sistemler Operasyonunda 11 tutuklama
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'ne düzenlenen operasyonda sulh ceza hakimliği işlemleri tamamlandı. Aralarında daire başkanı, şube müdürleri, teknik personel ve şirket temsilcilerinin de bulunduğu 11 kişi tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında sağlık gerekçesiyle ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü’ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.
Hakimlik, aralarında İBB bürokratları, teknik personeller ve ihale süreçlerinde görev aldığı belirtilen isimlerin de bulunduğu 11 kişi hakkında tutuklama kararı verdi.
TUTUKLANAN İSİMLER
Soruşturma kapsamında Ayhan Taş (Daire Başkanı), Murat Er (Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü), Hakan Çakır (Elektronik Sistemler Müdürü), Menderes Çakmak (Mühendis), Erkan Kavlak (Tekniker), Erkan Koç, İbrahim Yaşaroğlu, Muhammet Sertaç Kazıcı, Niyazi Baştürk, Zeynep Düşmez (İnform FirmasıOrtağı) ve İhsan Sabri Kurtuluş (Koloni İnşaat Firması Yetkilisi) tutuklandı.
KURTULUŞ HAKKINDA ADLİ KONTROL TEDBİRİ
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İsmail Kurtuluş hakkında ise sağlık sorunları nedeniyle “konutu terk etmeme” şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.