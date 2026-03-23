İBB ‘yolsuzluk’ davası 8'inci gün! Savunmalar devam ediyor

İBB'ye yönelik “yolsuzluk” davasının 8. günü sanık savunmalarıyla devam edecek. Bugün savunma listesinin 10. sırasındaki Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas savunmasını yapmaya devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 107’si tutuklu 7’si firari 5’i müşteki-sanık olmak üzere toplam 407 sanık hakkında açılan davanın sekizinci günü.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri’de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’ndaki 1 No’lu duruşma salonunda görülen davanın sekizinci günü Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas’ın savunmasıyla devam edecek.

Ardından çapraz sorgu ve avukatlarının savunmasının ardından tutuklu sanıklardan Altan Ertürk’ün savunmasına geçilecek. Ertürk’ün ifade işlemi tamamlanınca savunma sıralamasında 12. ve 13. sırada yer alan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da savunmasına geçilecek.

Mahkeme başkanı Selçuk Aylan, önceki duruşmada savunmaların toplam 1,5 ayda tamamlanabilmesi için duruşmanın bayramdan sonra saat 21.00/22.00’a kadar devam edeceğini belirtmişti. Çalık ve Şahan’ın ifadeleri tamamlanırsa 14. sanığın da ifadesi alınabilir.

