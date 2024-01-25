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        Haberler Ekonomi Emlak İbrahim Babacan: Öz sermayesi güçlü şirketler öne çıkacak - Emlak Haberleri

        İbrahim Babacan: Öz sermayesi güçlü şirketler öne çıkacak

        Babacan Yapı, önümüzdeki 2 yılda toplam 10 projeden oluşan 20 milyar TL'lik yeni yatırım yapacaklarını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 09:33 Güncelleme: 25.01.2024 - 09:33
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        "Öz sermayesi güçlü şirketler öne çıkacak"
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        Babacan Yapı, bu yılı ‘yatırım ve atılım yılı’ olarak ilan ederek önümüzdeki 2 yılda toplam 10 projeden oluşan 20 milyar TL’lik yeni yatırım yapacaklarını açıkladı.

        Babacan Yapı’yı da bünyesinde bulunduran Babacan Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, markalı konut sektöründe finansal yeterliliği yüksek ve öz sermayesi güçlü şirketlerin daha fazla öne çıkacağı bir dönemden geçildiğine dikkat çekerek, “Doğru zamanda, doğru hamleler yaptık. Arazi geliştirme bizim en önemli alanımız. Biliyorsunuz ki; gayrimenkul sektörünün en önemli maliyeti arsadır. Bu konuda yere sağlam basmaya, sağlam adımlarla ilerlemeye özen gösterdik. Yüksek finansal yeterliliğimiz ve güçlü sermaye yapımızla gayrimenkul sektöründe sürdürülebilir bir büyüme sergiliyoruz. Kendi arazilerimiz üzerinde geliştireceğimiz projelerle birlikte önümüzdeki 2 yılı ‘Yatırım dönemi’ olarak ilan ettik. Bu dönemde 10 projeye toplamda 20 milyar TL yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bazılarının proje çalışmaları ve ruhsatlandırma işlemleri tamamlandı; bir kısmının ise devam ediyor.”

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        Bu 10 projeden 5 tanesi için düğmeye bastıklarını söyleyen İbrahim Babacan, “Şirketimizin yeni başlayacağı projeler, Gaziosmanpaşa Küçükköy, Gayrettepe, Halkalı, Başakşehir ve Tuzla’da yer alıyor. Sonraki planlamada ise yine arsaları bize ait olan 4 tanesi İstanbul ve 1 tanesi de Gaziantep’te olmak üzere 5 yeni proje eklenecek. Projelerimizde; konut, ticari alan, AVM ve oteller yer alacak” açıklamasında bulundu.

        Babacan, "Halkımızın alım gücüne ve depreme güvenli yaşam alanı ihtiyacına yönelik; alternatif bir model üzerinde çalışıyoruz. Son aşamaya getirdik. Şirketimizin arazi varlıklarını, rekabet gücümüzü de kullanarak insanların ev sahibi olmasını sağlayacak bir sistem geliştiriyoruz. Bu çalışmayı da mart ayında duyuracağız” diye konuştu.

        Babacan Yapı’nın hedeflerinin arasında bir GYO şirketine dönüşmek olduğunu söyleyen İbrahim Babacan, “Hemen ardından da halka açılmayı planlıyoruz. Zaten ilk günden bu yana halka açık firma mantığı ve kurumsallığında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Halka arzla birlikte, bunu tescillemeyi hedefliyoruz” dedi.

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