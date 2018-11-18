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- Oynadığınız dizilerde sizi mutlaka en az bir kere üstsüz görüyoruz. Rol için de olsa ekranda soyunmak rahatsız ediyor mu?

Bunu aslında neyle eşleştirdiğinize bağlı. Eğer rol dediğiniz şey, gerçekliğin bir yansımasıysa soyunmak da bunun bir parçası olabilir. Ve benim için çok da rahatsız edici değil.