Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuştu.
İşte Çelikkol'un açıklamaları:
- Dış görünüşünüz ‘Rambo’yu anımsatıyor. Bu görüntünün altında nasıl bir adam yatıyor?
Fiziksel olarak güçlü görünmek duygusal ya da kırılgan olmadığınız anlamına gelmiyor.
- Ülkenin en seksi erkeklerinden biri olmak nasıl bir histir?
Zor soru (gülüyor). İnsanın kendisine dışardan bakabilmesi mümkün olsaydı bir şeyler söylemesi daha kolay olurdu.
- Siz kendinizi yakışıklı görüyor musunuz?
Her sabah aynaya baktığımda gördüğüm adamdan mutluyum.
- Şimdiye kadar aldığınız en ilginç iltifat ne oldu?
“Aaa! Sen gerçekmişsin!”
- En popüler olduğunuz dönemde evlendiniz. Hiç tereddüt etmediniz mi?
Hayatın bazı kararlar için dönüm noktaları olduğunu daha önce de konuşmuştuk. Eşimle (Mihre Mutlu) karşılaştığımda da bunun benim için bir dönüm noktası olduğundan çok emindim.
"SIRILSIKLAM AŞIĞIM"
- Nasıl bir âşıksınız?
Sırılsıklam (gülüyor).
- Nasıl bir şeymiş evlilik? Neleri değiştirdi hayatınızda?
Olumlu anlamda pek çok şeyi. Her şeyden önce evlendiğiniz kişiyle dostsanız, ebedi bir yol arkadaşı ediniyorsunuz. Herkes düzen derdi de inanmazdım. İnanmak gerekirmiş.
- Eşinizle birlikte çizdiğiniz mutluluk portresinin içinde neler var?
Neler yok ki? Birlikte keyif aldıklarımız, köpeklerimiz, yuvamız, dostlarımız, ailelerimiz... Paylaştığımız onca anı, onca zaman dilimi ve hayallerimiz...
- Oynadığınız dizilerde sizi mutlaka en az bir kere üstsüz görüyoruz. Rol için de olsa ekranda soyunmak rahatsız ediyor mu?
Bunu aslında neyle eşleştirdiğinize bağlı. Eğer rol dediğiniz şey, gerçekliğin bir yansımasıysa soyunmak da bunun bir parçası olabilir. Ve benim için çok da rahatsız edici değil.
- Genelde sert, asi ve maço karakterleri canlandırıyorsunuz. Bu sizin özel tercihiniz mi?
Değil. Sanıyorum birkaç kez aynı karaktere büründünüz mü böyle bir algı oluşuyor. Aksine karakter çeşitliliğinin oyuncu için etkili bir ilham kaynağı olduğunu düşünüyorum. Her farklı karakter, yeni bir sen doğuruyor.
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