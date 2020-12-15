Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak ile paralel barda altın, kulplu beygirde bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati'ne konuk oldu. Altın çocuklar, Emin Çağlar ile Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

"BU MADALYA İLE GERİ DÖNDÜM"

İBRAHİM ÇOLAK: Yarışma heyecanını özlemişiz. Ben sağ omuzumdan ameliyattan sonra yaklaşık 9 ay geçti. Gerçekten yarışma heyecanını çok özlemişim. Onu farkettim. Kendimi çok iyi hissediyordum. Takım olarak büyük hedeflerimiz vardı. Takım madalyası için yarışmanın ilk gününden, takım gününe kadar elimizden geldiği kadar savaştık. Bazı aksaklıklar yaşadık, takım arkadaşımızın ayak bileğinden sakatlıklar oldu ama elimizden geldiği kadar savaştık. Güzel bir gümüş madalya kazandık. Bireysel finallerde altın madalya kazandım. Dünya Şampiyonası'ndan sonra unvanımı korumak istiyordum. Kazandığım için çok mutluyum. Dünyada birçok sporcu benim sakatlığımdan sonra ne yapacağımı merak ediyordu. Bu madalyayla geri döndüm.

FATİH ALTAYLI: İbrahim senin omuz ameliyatını duyduktan sonra çok üzüldüm. Bundan sonra şampiyonluklar çok zor diye düşündüm. Büyük tedirginlik yaşadım. Bu başarıyı tekrarlamayı nasıl becerdin? Gerçekten kolay bir şey değil.

ÇOLAK: Çok zorlandım. Omzumu eskisi gibi kullanabilmem gerekiyordu. Yarışmadan 1 hafta öncesine kadar takımda olduğumu bile bilmiyordum. Hazır değilim diye yarışmamayı bile düşünüyordum. Paraleli yapıyorum, barfiksi yapıyorum ama halka hareketini yapamıyordum. Ama ben her şeye rağmen ne kadar zor olsa da, pes etme noktasına gelsem de çalışıp zamana bırakmayı tercih ettim, sabrettim. Oranın iyileşmesine izin vermem gerekiyordu, bir yandan da kuvvetlendirmeye çalıştım. Son güne kadar çok iyi bir antrenman süreci geçirdim. Yarışmanın verdiği adrenalin, heyecan, yarışma isteği belki de bu ağrıyı unutmamı sağladı. Yarışmada da ağrılar hissettim, ama güzel olan şu, sadece anlık ağrılar hissediyorum. Bu da kendi düşünceme göre iyiye gittiğini gösteriyor. İnşallah bir iki ay içerisinde çok daha iyi hissederim.

"OLİMPİYAT'TA DA HEDEF ALTIN"

ALTAYLI: Olimpiyatlardan umudun ne? Daha güçlü iki rakibin olduğunu biliyorum. O zamana kadar omzunun daha iyi olacağından eminsin.

ÇOLAK: Tekrar bir sakatlık nüksetmezse çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası'nda bütün vücudumu o kadar iyi hissettim ki. Performans olarak değil ama tecrübe olarak kendimi iyi hissettim. Ben olimpiyatlar için daha bir zor puanlı bir seri yapmayı planlıyorum. Dünkü yarışmada alet finallerinde yaptığım gibi temiz, kesinti vermeden yapabilirsem olimpiyatlarda da altın madalya olmaması için hiçbir neden yok. Evet rakiplerim güçlü ama çok küçük farklarla sıralamalar değişebiliyor. Tabii ki kısmet, elimden geleni yapacağım.

"ARICAN 3 DE GELECEK"

FERHAT ARICAN: Öncelikle Avrupa şampiyonluğunu ülkeme kazandırdığım için çok mutlu ve gururluyum. Özellikle Mersin'de olması, kendi ülkemde olması, tabii ki pandemi nedeniyle seyircimiz yoktu, onlarla kucaklaşamadık ama ekranları başında halkımızdan gerçekten büyük destek aldık, o desteği hissettik. Arıcan hareketlerinin üçüncüsünü denedim. 2008 yılında Arıcan 1 hareketim vardı, tescillenmişti. Şimdi Türkiye'de iki hareketi yapan tek sporcuydum. Bu da üçüncü dünya literatürüne soktuğum hareket edecek inşallah. Şöyle oluyor, biz hareketimizi yapıyoruz, hakemler puan belirliyor, teknik komite başkanları hareketin değerini belirliyorlar ve dünya literatüründeki kitapçığa ismimiz giriyor. Şimdi komite toplantısını bekliyoruz. İnşallah Avrupa Şampiyonluğu'nun üzerine bir de Arıcan 3 gelecek. Cimnastik çok küçük yaşta başlayan bir spor. 2-3 yaşında bu disiplinleri almaya başlıyoruz. Spor kültüründen yetiştiğimiz için bir de saha dışı boyutu oluyor. 7-8-9 yaşlarında yurt dışına gidiyoruz, Avrupa kültürü görüyoruz, başka ülke kültürünü görüyoruz.

"BİZDEN SONRAKİ GENÇLER..."

ALTAYLI: Ferhatçığım o içinden gelecek. Avrupa'da oynamış ne abileriniz var, onları da görüyoruz. Benim için iki spor da çok önemli. Atletizm ve cimnastik. Ben cimnastikte kazanılacak 1 madalyayı, güreşte kazanılacak 10 madalyaya tercih ederim diyorum. İyi ki varsınız, Türk gençlerine örneksiniz. İnşallah olimpiyatlarda bizi temsil ederseniz.

ÇOLAK: Cimnastik branşı Türkiye'de son yıllarda yükselişte olan bir branş. Bu yüzden dezavantajımız olabilir. Ama daha önce başarısı olmayan branş olmadığı için elde ettiğimiz her başarı tarihe geçiyor. Bu yüzden de avantajı var. Bizden sonraki gençlerimiz için daha zorlu süreç onları bekliyor. Çünkü onlar bizden daha fazla şey başarmak gerekiyor.

ALTAYLI: Yok yok! Yolu açmak önemli. Bir ekolün içinden gelmek başkadır, ekolü açmak başkadır. Siz ekolü yarattığınız için çok öneminiz var. Size, takım arkadaşlarınıza, federasyonunuza, antrenörüne ve anne ve babalarınıza, çünkü onların da büyük emeği var.