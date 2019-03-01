İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal bilinmeyenleri anlattı

Giriş: 01.03.2019 - 12:26 | Güncelleme:  

2.Sayfa programına 2017 yılında vefat eden şarkıcı İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal konuk oldu. Filiz Erkal, canlı yayında bilinmeyenlerini anlattı

  • 1İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal bilinmeyenleri anlattı - Magazin haberleri
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    2.Sayfa programına 2017 yılında vefat eden şarkıcı İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal konuk oldu. İbrahim Erkal’ı unutamadığını söyleyen Filiz Erkal, şu açıklamaları yaptı:

  • 2İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal bilinmeyenleri anlattı - Magazin haberleri
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    - Allah kimseye yaşatmasın, çok zor bir durum. 2 yıl geçti ama o şoku üzerimden atlatamadım.

  • 3İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal bilinmeyenleri anlattı - Magazin haberleri
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    - Vefat ettiği gün en son doğan kızımın kontrolü vardı ve 12 günlüktü.

  • 4İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal bilinmeyenleri anlattı - Magazin haberleri
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    - Vefat ettiği günün sabahında kızımın kıyafetlerini götürdük, koklattık o gece de vefat etti. Oturduğumuz evden taşındım, yaşayamadım.

  • 5İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal bilinmeyenleri anlattı - Magazin haberleri
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    - Ölüm nedeni yüksek tansiyon, beyin kanaması… Bir hafta önce hastanedeydik, tansiyon kontrolleri yaptırıyorduk.

  • 6İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal bilinmeyenleri anlattı - Magazin haberleri
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    - Kızım bu süreci çok zor atlattı. Cenazeye de gelemedi.

  • 7İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal bilinmeyenleri anlattı - Magazin haberleri
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    - O iyi bir eş, iyi bir arkadaş, iyi bir dosttu. Beni de hiçbir zaman üzmedi.

  • 8İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal bilinmeyenleri anlattı - Magazin haberleri
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    - İbrahim gizli gizli çok yardım yapmış. Bana insanlar telefon açıp "İbrahim Bey bizim kiramızı ödüyordu, oğlumuzu okutuyordu" dediler. Çok duygulandım.

  • 9İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal bilinmeyenleri anlattı - Magazin haberleri
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    - Ailem İbrahim’le evlenmeme karşıydı, ama onu tanıdıktan sonra babam "Keşke İbrahim öleceğine ben ölseydim. İbrahim beni utandırdı, çok yanılmışım" dedi.

  • 10İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal bilinmeyenleri anlattı - Magazin haberleri
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    - İbrahim ablamın komşusuydu, ben ablama giderken beni görüyor kayınvalideme "Anne sen evlen diyorsun Filiz nasıl? diyor", annem de "O çok güleryüzlü, evlen" diyor.

  • 11İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal bilinmeyenleri anlattı - Magazin haberleri
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  • 12İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal bilinmeyenleri anlattı - Magazin haberleri
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  • 13İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal bilinmeyenleri anlattı - Magazin haberleri
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  • 14İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal bilinmeyenleri anlattı - Magazin haberleri
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  • 15İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal bilinmeyenleri anlattı - Magazin haberleri
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  • 16İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal bilinmeyenleri anlattı - Magazin haberleri
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  • 17İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal bilinmeyenleri anlattı - Magazin haberleri
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  • 18İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal bilinmeyenleri anlattı - Magazin haberleri
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  • 19İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal bilinmeyenleri anlattı - Magazin haberleri
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  • 20İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal bilinmeyenleri anlattı - Magazin haberleri
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  • 21İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal bilinmeyenleri anlattı - Magazin haberleri
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  • 22İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal bilinmeyenleri anlattı - Magazin haberleri
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  • 23İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal bilinmeyenleri anlattı - Magazin haberleri
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  • 24İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal bilinmeyenleri anlattı - Magazin haberleri
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