2.Sayfa programına 2017 yılında vefat eden şarkıcı İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal konuk oldu. İbrahim Erkal’ı unutamadığını söyleyen Filiz Erkal, şu açıklamaları yaptı:
- Allah kimseye yaşatmasın, çok zor bir durum. 2 yıl geçti ama o şoku üzerimden atlatamadım.
- Vefat ettiği gün en son doğan kızımın kontrolü vardı ve 12 günlüktü.
- Vefat ettiği günün sabahında kızımın kıyafetlerini götürdük, koklattık o gece de vefat etti. Oturduğumuz evden taşındım, yaşayamadım.
- Ölüm nedeni yüksek tansiyon, beyin kanaması… Bir hafta önce hastanedeydik, tansiyon kontrolleri yaptırıyorduk.
- Kızım bu süreci çok zor atlattı. Cenazeye de gelemedi.
- O iyi bir eş, iyi bir arkadaş, iyi bir dosttu. Beni de hiçbir zaman üzmedi.
- İbrahim gizli gizli çok yardım yapmış. Bana insanlar telefon açıp "İbrahim Bey bizim kiramızı ödüyordu, oğlumuzu okutuyordu" dediler. Çok duygulandım.
- Ailem İbrahim’le evlenmeme karşıydı, ama onu tanıdıktan sonra babam "Keşke İbrahim öleceğine ben ölseydim. İbrahim beni utandırdı, çok yanılmışım" dedi.
- İbrahim ablamın komşusuydu, ben ablama giderken beni görüyor kayınvalideme "Anne sen evlen diyorsun Filiz nasıl? diyor", annem de "O çok güleryüzlü, evlen" diyor.
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