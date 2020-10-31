İbrahim Kalın 1971 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Erzurumludur. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olmuştur.

Malezya'da İslam Üniversitesinde yüksek lisansını tamamlamıştır. Doktorasını ise George Washington Üniversitesinde tamamlamıştır.

Amerika'da öğrencilik yaptığı yıllarda fotoğrafçılık ile ilgilendi. Müzik grubunda bağlama ve ney çalmıştır.

Uluslararası ilişkiler, İslam ve felsefe üzerinde uzmanlaştı. Yurtdışında ve Bilkent üniversitesinde dersler vermiştir.

İslam felsefesi alanında İngilizce dilinde makaleler yayınlamıştır. Fransa'da dil eğitimi gören İbrahim Kalın bir çok ülkede konferanslar vermiştir.

İbrahim Kalın İslam ve Batı isimli kitabı ve bir çok dergide yazıları yayınlanmıştır. Kitabı Türkiye Yazarlar Birliği Fikir Ödülünü kazanmıştır. 2 dile çevrilmiştir.

İslam'da Varlık Düşüncesi ve Bir Mürşidin Mektupları isimli kitapları Türkçe'ye çevirmiştir. Bir dönem Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır.

SETA Vakfının kurucusudur. 2009 yılında dış politikadan sorumlu olarak başbakan başdanışmanlığı yapmıştır. 2012 yılında ise Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevi yapmıştır.

2014 yılında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanı Sözcüsü görevine getirilmişti