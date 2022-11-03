İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın gözyaşları 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / DHA

Derya Tuna, annesi Ayşe Tuna'nın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından, "Melek annem Hakk'ın rahmetine kavuştu. Dualarınızı eksik etmeyin..." sözleriyle duyurmuştu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Tuna'nın annesinin cenazesi Çobançeşme Mezarlığı’nda bulunan aile mezarlığında defnedildi. İbrahim Tatlıses, eski hayat arkadaşının annesinin cenazesine katıldı. Tatlıses ve Tuna, birbirine sarılıp, gözyaşı döktü. "ONUN ANNESİ BENİM ANNEMDİR" Eski hayat arkadaşını yalnız bırakmayan Tatlıses, "Derya Hanım, bana 30 yılını verdi. Onun annesi benim annemdir. Rahmetliyi çok severdim. Mekanı cennet olsun. Derya Hanım'ı hiçbir zaman yalnız bırakmadım. Hiçbir çocuğumun annesini de yalnız bırakmam. Onun için buradayım. Derya Tuna, yalnız değil. Çok üzüldük. Telefonla aradım, konuşamadık. Derya Hanım, çok üzgün. Annesine bebek gibi bakıyordu" ifadelerini kullandı.

"ÇEKİRDEK AİLEMİ DAĞITTILAR!" Öte yandan İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme gelmişti. Daha önce aile fertlerine "Ailem yanımda mı? Yok! Hastayım, tek başımayım. Kimse yanımda mı? Yok!" diyen Tatlıses, yeniden isyan etmişti.