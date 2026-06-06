İbrahim Tatlıses'in 2011-2013 yılları arasında evli kaldığı eski eşi Ayşegül Yıldız'ın MHP'ye katılarak siyasete adım attığı öğrenildi.

Partinin grup toplantısına katılan Yıldız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Ayşegül Yıldız'ın MHP Eyüpsultan İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öğrenildi.

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Yıldız, “Belirtmek isterim ki Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu ve iki dönem İç Mimarlar Odası İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi olarak, siyasete yönelik yaklaşımımı ve yetkinliğimi akademik bir temele oturtmak adına, İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde eğitimime devam ediyorum. Yıllardır hem gönülden hem de üye olarak bağlı olduğum partimin, yaşadığım ildeki teşkilatında görev almam şaşırılacak bir durum değil. Amacım ne koltuk sevdası ne de gelecek kaygısı. Benimki tamamen bir gönül meselesi; vatanıma, bayrağıma, milletimize, partime nasıl faydalı olabilirim endişesidir" dedi.

İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız'ın, Elif Ada adında kız çocukları var.