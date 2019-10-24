Beşiktaş, Abdullah Avcı ile Avrupa’da başarısız sonuçlar almaya devam ediyor. 3 maç 3 yenilgi. Avcı, bundan önceki Avrupa sınavında da iyi sonuçlar alamamıştı.

Siyah-beyazlılar yeni bir başkanla iyi bir başlangıç yapmak istiyordu. Ahmet Nur Çebi, birçok sorunu başta mali durumu düzeltme sözü vererek koltuğa oturdu. İlk Avrupa sınavında alınan sonuç elbette Beşiktaşlıları olduğu kadar yeni başkanı da üzdü…

Beşiktaş sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle farklı bir kadroyla sahaya çıktı. Dorukhan, Burak, Douglas, Diaby, Gökhan, N’Koudou ve Ruiz’in eksikliği büyük bir sorundu. Teknik direktör Abdullah Avcı eldeki oyuncularla kendince iyi bir diziliş yapmıştı. Üstelik Atiba ile Lens yedek kulübesindeydi. Avcı hafta sonu oynanacak Galatasaray karşılaşmasını düşünmüştü sanırız. Bu iki oyuncuya forma vermedi…

Bu kadar çok eksik olunca, Necip sağ bek, Caner ise sol açık olarak görevlendirilmişti. İlk yarı biraz da şanssızlık sonucu iki top direkten döndü. Bu iki şut maçın dönüm noktasıydı. İlk yarının özeti iki top direkten döndü, kaptırılan bir top ise gol oldu şeklindeydi…

DİREKLERİ GEÇEMEDİLER

Portekiz takımı, kalite olarak Beşiktaş’tan çok üstün bir ekip değil. Tek özellikleri savunmayı iyi yapıyorlar. Disiplinli oynayıp, boş alan bırakmıyorlar. Kazandıkları topları ise çok hızlı rakip alana taşıyorlar…

Braga’nın bu taktiğine karşın Beşiktaş, yavaş ve temposuz bir oyunu yeğledi. Tam da rakibin istediği oyun biçimiydi. Siyah- Beyazlılar biraz tempoyu yükseltip, orta alanda baskıyı kurabilseler farklı bir oyun izleyebilirdik…

İlk yarının 1-0 kapanması rakip adına büyük avantajdı. İkinci yarı farklı bir oyun izledik. Necip’in yerine oyuna giren Umut ile Oğuzhan’dan formayı alan Kartal, Beşiktaş’a farklı bir hava kattı. Sol açık oynayan Caner’in gerçek yerine sol beke dönmesi ile performans ve taktik yeniden şekillendi…

Ljajic’in kaçırdığı penaltı, iyi başlayan ikinci yarı oyununu altüst etti. Ardından yenilen gol Beşiktaş’ın pes etmesiydi…

Taraftarın Abdullah Avcı ve bazı oyunculara yönelik tepkisini anlamak gerçekten şaşırtıcı. İdeal kadronun neredeyse yarısı yoktu. İlk kez yan yana oynayan savunma oyuncuları ve golcüsü olmayan bir takım vardı sahada. Elbette alınan sonuç üzücü. Ancak hafta sonu oynanacak çok önemli bir karşılaşma var. Futbolcuların özgüveni açısından taraftara ihtiyaçları var…

KARTAL İLK 11’DE OYNAR

Abdullah Avcı, Galatasaray maçını riske atmak istemiyor doğal olarak. Necip, Oğuzhan sakat sakat oynadılar. O nedenle son yarım saat kenara alındılar. Ancak sonradan oyuna giren Kartal ve Umut neden ilk 11’de düşünülmedi sorusu yanıt bekliyor. Özellikle Kartal, ilk kez bir Avrupa maçında oynamasına karşın hiç yadırgamadı. Yıllardır bu formayı giyiyor gibiydi. Başarılı bir oyun sergiledi.

Beşiktaş’ın bu tür gençlere ihtiyacı olduğu ve onlarla zorlukları aşacaklarını gösterdi…

Tüm bu eksikliklere rağmen Beşiktaş daha iyi bir sonuç alabilirdi. Kadro mühendisliği ve taktik başarısızlığı söz konusu. Üstelik Portekiz takımı sıradan bir ekip. Bireysel özellikleri olmayan, savunma ağırlıklı oynayan, baskıyı yediğinde dağılan bir görüntü verdi. Siyah-beyazlılar pozisyon sayısını çoğaltabilse direklere rağmen golleri bulabilirdi…

GALATASARAY MAÇI SON ŞANS

Beşiktaş için de Abdullah Avcı için de pazar günü oynanacak Galatasaray karşılaşması son kredi. Taraftarın Avcı’ya tepkisi ortada. Kaybedilecek derbi Beşiktaş’ı büyük sıkıntılara sokabilir. Hatta yeni başkan ocak ayını beklemeden teknik direktör arayışına girebilir…

Maçın özeti; Beşiktaş biri penaltıdan olmak üzere 3 kez direğe takıldı. Başka da pozisyon yoktu. Braga’nın ise direkten dönen bir topu vardı. Oğuzhan’ın ikram ettiği pas ve eksik yakalanan savunma sonucu iki gol attılar. Bunların dışında doğru dürüst pozisyon yoktu. Siyah-beyazlılar temposu düşük, kötü oynadıkları bir maçı kaybederek, Galatasaray maçı öncesi umut vermedi.