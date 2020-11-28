Galatasaray Rizespor'u farklı bir skorla yenerken, Diagne sahneye çıkan assolist gibiydi.

Sarı-kırmızılı takımda eksik çoktu. Arda, Falcao, Babel, Belhanda ve Saracchi gibi gözde oyuncular sahada yoktu.

Böyle olunca işin zor olacağı sanıldı doğal olarak.

Karşılaşma öncesi yapılan yorumlar da önceki maçlarda dikkate alınarak zorluk derecesine vurgu yapılıyordu.

Bunun en temel dayanağı Rizespor'un sahasında kolay kolay maç vermediğinden kaynaklanıyordu.

Ancak Galatasaray herkesi şaşırtan bir oyun ve skor elde etti.

Kim ne derse desin Fatih Terim'in futbol aklı bir başka çalışıyor. Eksik oyuncularına rağmen iyi bir kadro mühendisliğini görüyoruz.

Öncelikle savunma güvenliğini sağlama alıyor. Ardından orta alanda işi yönetecek bir isme sorumluluk veriyor.

Sezon başından bu yana Taylan, Fatih Terim'in en güvendiği isim olarak dikkat çekiyor.

Gösterişsiz ancak tam bir görev adamı olan Taylan savunma özelliği yanısıra forvette katkı yaparak takımın gerçek kahramanı olarak yıldızlaştı.

Attığı güzel gol iyi oyununu taçlandırdı.

Rizespor karşısında dikkat çeken bir başka oyuncu ise Oğulcan'dı. Genç futbolcu verilen şansı iyi kullandı.

Hızlı akıllı topu çabuk kullanan ve ikili mücadele kazanan güçlü bir fiziğe sahip.

Bir şutunun direkten dönmesi şanssızlıktı.

Üç Emre'nin yanında Oğulcan'ın da Galatasaray'ın gelecekteki en büyük kazancı olacağı bir gerçek.

Oyunun tamamında sarı-kırmızılıların üstünlüğü vardı.

Tempoyu diledikleri gibi ayarladılar. Çok pozisyona girdiler. Şut sayısı yüksekti. 21 şutun 11'inin isabetli olması olumlu bir gösterge.

Üstelik rakip takıma neredeyse hiç pozisyon vermediler.

Maçın golcüsünden söz etmek gerekirse, Diagne tam bir assolist gibiydi. İşi gol atmaktı. Bunu da en iyi şekilde yerine getirdi.

Attığı üçüncü goldeki becerisi tam bir golcü vuruşuydu.

Galatasaray'ın iyi oyununu golleriyle taçlandıran Diagne yeni bir başlangıcın haberini de verdi.

Bu sonuç Galatasaray'ı zirveye taşıdı. Şimdi şampiyonluk hesapları yeniden yapılacaktır.

Ligin ikinci yarısı müthiş bir yarışa tanıklık edeceğimizi söyleyebiliriz.